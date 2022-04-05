الثلاثاء 05 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

الاختيار 3 الحلقة 4.. فيديو وثائقي يُظهر تخلي الإخوان عن أبو الفتوح لرفضه قرارهم

حديث محمد بديع عن
حديث محمد بديع عن د.عبدالمنعم ابو الفتوح

أبرزت الحلقة الرابعة من مسلسل الاختيار 3، كيف تخلت جماعة الإخوان الإرهابية عن الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح وفصله من الجماعة بحجة أنه لم يلتزم بكلمته مع إخوانه.

وخلال فيديو وثائقي يجمع بين محمد بديع مرشد جماعة الإخوان الإرهابية، والرئيس المعزول محمد مرسي، تحدث بديع عن الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح قائلًا: “نحن لم نفصله إلا لأنه لم يلتزم، واللي ميلتزمش  بوعده مع اخوانه اللي العمر كله كان معاهم وكان موجود معانا ولم يتحدث بكلمة عن يناور”.

وأضاف بديع: “دا بالعكس بعتلي وقالي لما  الدكتور سليم العوا يترشح انا هنسحب من القصة ده هو اللي أحق بيها مني، قولتله انا أنصحك تنسحب خالص، وتتقدم طبيب اطباء انت دلوقت رئيس اتحاد الاطباء العرب ولما بآذن الله ينتخبوك هتبقى نقيب اطباء مصر ورئيس اتحاد نقابات المهن الطبية لأن بحكم اللائحة اللي انا اعرفه هيبقى كل دا والناس ساعتها هتحبك والإخوان هتحبك ويبقى المشكلة اللي بينك وبين الأخوان اتصلت لأنك سحبت الغلطة اللي كنت عاملها ورجعت إلى الصواب، قال لا عايزها”.

وكان قد أثار قرار استقالة د.عبد المنعم أبو الفتوح من جماعة الإخوان المسلمين، في عام ٢٠١١  جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية، خاصة أن قرار استقالته تزامن مع ترويج بعض الشباب المؤيدين له لخبر ترشحه للانتخابات الرئاسية، وقد انصب الجدل حول أمرين، أولهما أن استقالة د. عبد المنعم مجرد مناورة سياسية للإخوان من أجل الوثوب على الحكم وكرسي الرئاسة، وذلك من خلال الدفع بالرجل لهذا المنصب بهذه الحيلة.

أما الأمر الثاني  فقد حاول البعض استغلال الموقف وتضخيمه أمام الرأي العام لتشويه صورة الجماعة، مؤكدين أن صف الإخوان الداخلى يشهد حالة من الانشقاقات والانقلابات، ووظفوا مؤتمر شباب الجماعة الأخير في نفس الخط، ووصل الأمر ببعضهم بأن وصف هذه الانشقاقات بالتسونامي الذي سيعصف بالجماعة.

مسلسل «الاختيار 3» بطولة أحمد عز، وكريم عبدالعزيز، وأحمد السقا، وياسر جلال، وخالد الصاوي، وعبدالعزيز مخيون، ومحمود البزاوي، وأمير المصري، من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.

ويقدم المسلسل جرعة مكثفة من "الحقائق التي تعرض لأول مرة" وترتبط بثورة 30 يونيو 2013 والتي انتهت بعزل الإخوان ورئيسهم الراحل محمد مرسي.

مواعيد عرض مسلسل الاختيار ٣ ميعاد الاختيار ٣ ميعاد مسلسل الاختيار ٣ القنوات الناقلة لمسلسل الاختيار 3 موعد عرض مسلسل الاختيار الاختيار ٣ مسلسل الاختيار ٣

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وائل لطفي

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