الأربعاء 06 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس مدينة ملوى يتابع تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» بقرية المعصرة (صور)

رئيس ملوي يتابع نسب
رئيس ملوي يتابع نسب تنفيذ مشروعات حياة كريمة بالمعصرة

قام اللواء اركان حرب أحمد السايس، رئيس مركز ومدينة ملوى جنوب محافظة المنيا، اليوم الثلاثاء، بجولة ميدانية لمتابعة نسب تنفيذ أعمال مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمجلس قروى المعصرة، والوقوف على معدلات الإنجاز ونسب التنفيذ، لكافة المشروعات الجاري تنفيذها بنطاق الوحدة المحلية، والوقوف على الاحتياجات الفعلية، وإزالة كافة المعوقات التي تعوق التنفيذ وفقا للجدول الزمني المحدد 

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وتفقد رئيس المدينة أعمال انشاء مبنى الإسعاف بعزبة جادالله، وانشاء المجمع الخدمي والمجمع الزراعي والبيطري ، ومتابعة اعمال انشاء مكتبة الطفل، ومبنى تنمية الاسرة، ووحده طب الاسرة واعمال انشاء الملعب المنجل وكذلك اعمال الانتهاء من اعمال انشاء مدرسة عزبة جادالله

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وأكد رئيس المركز والمدينة على أنه يتابع باستمرار نسب التنفيذ لكافة مشروعات المبادرة الرئاسية بقرى مركز ملوى، للوقوف على كافة المشكلات التي تظهر اثناء التنفيذ والعمل على حلها بشكل لحظي حتى يتم الانتهاء من المشاريع في جميع القطاعات حيث كان قد تفقد الموقع المقترح لإنشاء مركز طبى بقرية دير أبوحنس بمجلس قروى دير البرشا بمركز ملوى، وذلك للوقوف على صلاحيات الاماكن المقترحة لإنشاء محطات المعالجة ، والعمل على إيجاد حلول سريعة للاستمرار في تنفيذ الأعمال ضمن مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري بقرى مركز ملوى.

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وشدد " السايس " اثناء المرور على الالتزام بمواعيد التسليم المحددة وفقا للمعايير القياسية، وبكفاءة وجودة عالية وبما يحقق رضا المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم مشيرا إلي أن هذه الجولات تأتي تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.

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المنيا رئيس مركز ملوي يتابع نسب تنفيذ مشروعات حياة كريمة بمجلس قروي المعصرة مؤمن صلاح اللواء أحمد السايس

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وائل لطفي

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