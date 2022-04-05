الثلاثاء 05 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كبير مراقبى بعثة الاتحاد الأوروبى للانتخابات النيابية بلبنان يصل بيروت.. غدًا

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي

يصل إلى لبنان غدًا عضو البرلمان الأوروبي جيورجي هولفيني بصفته كبير المراقبين في بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات النيابية المرتقبة في مايو المقبل.


ومن المقرر أن يلتقي هولفيني بكبار المسئولين ورؤساء الأحزاب، ورجال الدين ومنظمات المجتمع المدني وهيئة الإشراف على الانتخابات والسلطات المعنيّة.


ويطلق هولفيني في نهاية الزيارة في 11 أبريل الجاري رسميًا بعثة مراقبة الانتخابات خلال مؤتمر صحفي.


وكان الاتحاد الأوروبي أعلن إرسال بعثة لمراقبة الانتخابات النيابية بلبنان، والمقرر إجراؤها في 15 مايو المقبل، تلبية لدعوة وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية.


وأكد مكتب الاتحاد الأوروبي بلبنان، أن الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل عين عضو البرلمان الأوروبي جيورجي هولفيني كبير مراقبي البعثة.


وقال بوريل إن الاتحاد الأوروبي التزم بمساعدة العملية الانتخابية في لبنان من خلال توفير قدر كبير من الدعم المالي والتقني والسياسي للتحضير لهذه العملية، مؤكدًا أن إجراء الانتخابات هو قبل كل شيء حق وأمر يتوقعه شعب لبنان، وهو مسئولية سيادية يجب أن تتبعها الحكومة اللبنانية.


يذكر أن هذه هي المرة الرابعة التي ينشر فيها الاتحاد الأوروبي بعثة لمراقبة الانتخابات في لبنان بعد انتخابات أعوام 2005 و 2009 و 2018.

بيروت بلبنان بعثة الإتحاد الأوروبي للانتخابات النيابية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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