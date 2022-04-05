الاختيار 3 حلقة 4| كيف كان مرسى و«الإخوان» الإرهابية مادة لسخرية باسم يوسف؟

في الحلقة الرابعة من مسلسل الاختيار 3 برزت مشاهد تذكر المواطنين بما حدث في أواخر عام 2012، وبداية 2013، أي بعد مضي نحو 100 يوم على حكم الجماعة الإرهابية، واجه المصريون أزمات كبيرة منها الانقطاع المتكرر للكهرباء ونقص المواد البترولية وبيعها في السوق السوداء.

عاش المواطنون في عناء لوصول التيار الكهربي دقائق وانقطاعه ساعات حتى المولدات لم تكن كافية لمواجهة الأزمة لا سيما أنها تدار بالسولار وكان صعبًا الوصول إليه، لذا انقطع التيار على الإعلاميين والمذيعين أثناء البث المباشر لبرامجهم.

وهنا خرج الإعلامي الساخر باسم يوسف في برنامجه "البرنامج" ساخرًا من الأزمة، ووظف برنامجه طيلة هذه الفترة للتعرض لمشكلات الإخوان الإرهابية وتجاوزاتهم.

طبع البرنامج الخاص بالإعلامي الساخر باسم يوسف، عام 2013، بكثير من السخرية ووجه انتقادات لاذعة إلى نظام الرئيس المعزول محمد مرسي، وخطى على المنوال نفسه مع الحكام الجدد لمصر، لكن تعرض البرنامج للإيقاف، وإحالته إلى النائب العام بتهمتي ازدراء الأديان وتكدير الجو العام.

وبعد ذلك رحل الإخوان بأمر من الشعب وتركوا باسم خالي الوفاض من مادة يسخر منها، وهو ما أظهرته الحلقة الرابعة من الاختيار 3.

يذكر أن مسلسل الاختيار 3 يروي الأحداث منذ وصول جماعة الإخوان الإرهابية إلى رئاسة مصر وحتى عزل محمد مرسى وجماعته الإرهابية التي هددت الأمن القومي المصري وقتها، من سدة الحكم، وفيما يلي نستعرض معكم موعد عرض وإعادة مسلسل الاختيار 3 الحلقة 4، كذلك تردد قناة on e الناقلة للمسلسل.

يعرض مسلسل الاختيار 3 الحلقة 4 على قناة on في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، والساعة الحادية عشرة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.

كما يعرض مسلسل الاختيار 3 الحلقة 4 على قناة on drama في تمام الساعة 11.20 مساءً بتوقيت القاهرة.