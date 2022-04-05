الرئيس اللبنانى: ننتظر زيارة البابا فرنسيس إلى لبنان يونيو المقبل

قال الرئيس اللبناني ميشال عون إن اللبنانيين ينتظرون زيارة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، إلى بيروت في يونيو المقبل للتعبير عن امتنانهم لاهتمام قداسته بلبنان ولشكره على المبادرات التي قام بها تجاه بلدهم والصلوات التي رفعها لإحلال السلام والاستقرار فيه.

وأكد “عون” أن السفير البابوي قال إن البابا فرنسيس سيزور لبنان في يونيو المقبل على أن يحدد موعد الزيارة وبرنامجها بالتنسيق بين لبنان والكرسي الرسولي.

كان عون أجرى زيارة للفاتيكان في الشهر الماضي التقى خلالها البابا فرنسيس.