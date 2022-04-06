خطوات تقديم طلبات الحج السياحى للشركات

أعلنت غُرفة شركات السياحة المصرية عن فتح باب تلقى الأوراق الخاصة بطلبات الحج السياحي للشركات السياحية الراغبة في تنظيم برامجها للحج السياحي للعام 1443 هـ.

وترصد "الدستور" أبرز المعلومات الصادرة عن غرفة شركات السياحة ووكالات السفر وكيفية تقديم الطلبات عبر موقعها الإلكتروني.

وأعلنت الغرفة منشورها الرسمي بشأن تلقي طلبات الحج السياحي لشركات السياحة، والذي يحمل رقم 97 لسنة 2022.

ويأتي ذلك في إطار التعاون المُميّز والتنسيق بين وزارة السياحة والغرفة، بشأن بدء الإجراءات التحضيرية لموسم الحج السياحي الجديد لعام 1443 هـ / 2022 م .

الخطوات

- تُقدَّم الطلبات خلال الموقع الإلكتروني الخاص بخدمات الحج و العمرة "Trans.hajj.gov.eg".

- لابدّ أن يتضمن الطلب المستوى الذى ترغب الشركة في تنفيذه.

- يبدأ تلقي طلبات شركات السياحة الراغبة في تنظيم برامج الحج غدًا الأربعاء الموافق 6 إبريل الجاري، وحتى يوم الأحد 8 مايو 2022 .

- يسري ذلك إلى حين إخطار السلطات المصرية من قبل السعودية بكافة الإجراءات والتفاصيل.

بيان الغرفة

وكانت غرفة السياحة قد أعلنت منذُ ساعات عن فتح باب تلقي طلبات الحج السياحي للشركات السياحية الراغبة في تنظيم برامج الحج السياحي لموسم 1443 هـ.

وأكدت الغرفة في بيانها المنشور برقم 97 لسنة 2022 ، أنَّ ذلك في إطار التنسيق والتعاون المستمر بين وزارة السياحة والغرفة بشأن بدء الإجراءات والاستعدادات التحضيرية لموسم حج 1443 هـ / 2022 م.

وأوضحت الغرفة أنَّ تقديم الطلبات من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بخدمات الحج و العمرة ، على أن يتضمن الطلب المستوى الذى ترغب الشركة في تنفيذه، وذلك اعتبارًا من الأربعاء 6 إبريل الجاري، وحتى يوم الأحد 8 مايو 2022.

وتابعت الغرفة أنَّ ذلك إلى حين قيام السلطات السعودية بإخطار السلطات المصرية بكافة الإجراءات و الضوابط الخاصة بموسم الحج.