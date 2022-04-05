التحقيق مع سيدة قتلت رضيعتها وألقتها فى «بالوعة» بالوراق

تجرى النيابة العامة بالجيزة تحقيقاتها مع سيدة في اتهامها بقتل ابنتها الرضيعة، وإلقاء جثتها في بالوعة صرف صحي بمنطقة الوراق.

كانت قد ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على سيدة بالوراق، قتلت ابنتها الرضيعة، وألقت جثتها في بالوعة صرف صحي.

كانت قد تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد مقتل طفلة على يد والدتها، انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتوصلت تحريات رجال المباحث إلى أن والدة الطفلة وراء قتلها، وتمكن رجال المباحث من القبض عليها.

بمواجهتها ذكرت أنها قتلت الطفلة لكونها فتاة، وكانت تتمنى أن تنجب ذكرًا، بالإضافة إلى أنها أوهمت زوجها أنها كانت حاملًا بطفل ذكر.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.