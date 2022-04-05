الثلاثاء 05 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس 8 متهمين بإساءة استخدام مواقع التواصل فى نشر أخبار كاذبة 15 يومًا

ارشيفية
ارشيفية

قررت جهات التحقيق المختصة، حبس 8 متهمين 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم في اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية، والتحرك لتنفيذ أغراض جماعة الإخوان بنشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام موقع التواصل الاجتماعي واستخدامه لنشر الأخبار الكاذبة.

ووجهت النيابة للمتهمين في القضية، اتهامات الانضمام إلى تنظيم محظورعلى خلاف القانون ونشر أخبار كاذبة، وجرائم مشاركة جماعة إرهابية فى تحقيق أهدافها، والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، والاشتراك فى اتفاق جنائى، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها فى القانون بهدف الإخلال بالنظام العام.

وأسندت النيابة إلى المتهمين، ارتكاب جرائم  الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

جماعة إرهابية أخبار كاذبة تجديد حبس متهمين

رئيس التحرير

وائل لطفي

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