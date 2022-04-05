الثلاثاء 05 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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عالم

مسئول أوكرانى: إصابة سفينة تجارية أجنبية بصاروخ فى «ماريوبول»

جريدة الدستور

قال فيكتور فيشنوف نائب رئيس الإدارة البحرية الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، إن سفينة تجارية ترفع علما أجنبيا أصيبت بصاروخ للبحرية الروسية في مدينة ماريوبول الساحلية المحاصرة بجنوب أوكرانيا، وإن أحد أفراد طاقمها احتاج إلى رعاية طبية.
وأضاف فيشنوف أن غرفة محركات سفينة الشحن آزبورج التي ترفع علم جمهورية الدومينيكان أصيبت بصاروخ في ساعة متأخرة من مساء أمس الاثنين.
وقال لرويترز "احترقت السفينة وتم إجلاء جميع أفراد الطاقم البالغ عددهم 12 إلى سفينة أخرى. أحتاج أحد أفراد الطاقم إلى مساعدة طبية، وتم تقديمها له وإجلاؤه".
ولم يكن يعلم ما إذا كانت السفينة تحمل أي شحنة.
وذكرت شركة الأمن البريطانية أمبري إنتيليجنس، إن السفينة وصلت إلى ماريوبول في 23 فبراير ولم تتمكن من مغادرة المياه الأوكرانية بسبب إغلاق الميناء.
ولم يتسن الوصول إلى الشركة المالكة للسفينة ومقرها مالطا؛ للحصول على تعليق. ولم يرد مسئولون روس على الفور على طلب للتعليق.

لندن ماريوبول سفينة تجارية أجنبية مسؤول اوكراني البحرية الأوكرانية

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