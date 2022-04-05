غلق وتشميع مطعم مأكولات شهير بهضبة الأهرام

أعلنت محافظة الجيزة غلق وتشميع مطعم مأكولات شهير بعد ضبط 2 طن لحوم مجمدة ودواجن غير صالحة للاستخدام الآدمي، انطلاقا من توجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بشن حملات على المطاعم والأسواق والمحال للتأكد من سلامة الأغذية المقدمة للمواطنين.

وشنت محافظة الجيزة من خلال حي الهرم وقطاع هضبة الأهرام وإدارات البيئة والطب البيطري والتموين ومراقبة الصحة والتغذية حملات مكبرة على المطاعم والماركات والأسواق بحدائق الأهرام لمراجعة تواريخ الصلاحية للمنتجات المعروضة للمواطنين وسلامة المنتجات الغذائية وضبط المخالفات.

حيث أسفرت الحملة عن غلق وتشميع مطعم بقطاع هضبة الأهرام غير مرخص ومخالف للاشتراطات البيئية والصحية إلى جانب ضبط ٢ طن لحوم ودواجن ومشتقاتهم غير صالحة للاستخدام الآدمي ومجهولة المصدر، وذلك فور تلقي شكوى المواطنين من المطعم المشار إليه، وقد تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة.

جاءت الحملات بإشراف من تيسير عبد الفتاح رئيس حي الهرم، وبمتابعة من توفيق جمال رئيس قطاع هضبة الأهرام.

وتأتي الحملات انطلاقا من دور المحافظة الرقابي للتأكد من سلامة المنتجات وللتصدي لمحاولات الغش والتدليس.