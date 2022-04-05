الثلاثاء 05 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

دراسة تتوقع انكماش الاقتصاد الروسي بـ15% بسبب الحرب ضد أوكرانيا

الاقتصاد الروسي
الاقتصاد الروسي

توقعت دراسة لأحد مراكز الأبحاث التابعة للاتحاد الأوروبي انكماش الاقتصاد الروسي بنسبة 15% من إجمالي الناتج المحلي وارتفاع معدل التضخم في روسيا إلى 30%  نتيجة الضغوط الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا، والعقوبات الدولية التي تم فرضها على روسيا بسبب الغزو.


وقال فاسيلي أستروف المحلل الاقتصادي والخبير في الشأن الروسي  بمعهد فيينا للدراسات الاقتصادية الدولية "نرى بالفعل مشكلات في سلاسل الإمداد  في الكثير من القطاعات بسبب العقوبات".


في الوقت نفسه ذكرت الدراسة أن العقوبات رغم ذلك لن تقلص قدرة روسيا على شن الحرب على أوكرانيا على المدى القصير.

وقال أستروف "الحكومة الروسية مازال لديها القدرة المالية الكافية لتمويل الحرب لفترة أطول".
 

في الوقت نفسه قالت الدراسة إن أوكرانيا تعاني أيضا اقتصاديا بعد أسابيع من بدء الهجوم الروسي. 

وتنتج المناطق التي تتعرض للهجوم المباشر بما في ذلك العاصمة كييف حوالي 53% من إجمالي الناتج المحلي لأوكرانيا. 

كما فقدت أوكرانيا حوالي نصف موانئها  المطلوبة لتصدير إنتاجها من القمح والصلب.
 

وتبدو الأوضاع الاقتصادية أسوأ على المدى الأطول، لآن الكثير من الشركات ستتوقف عن العمل وهو  ما سيؤدي إلى ارتفاع معدل البطالة . 

كما أنه على البنوك الأوكرانية الاستعداد لمواجهة خسائر كبيرة نظرا لآن الكثير من
الأصول تعرضت للتدمير أثناء الحرب وبالتالي لن يكون في مقدور المقترضين سداد ديونهم.

الاقتصاد الروسي روسيا العقوبات الدولية التضخم

رئيس التحرير

وائل لطفي

وائل لطفى يكتب: أبو الفتوح.. نموذج لسياسى متلاعب عرفته مصر فى فترات الانتقال

الأكثر قراءة

محمد الباز يكتب يوميات الاختيار (3): «موريس وإيرين».. لماذا قرر المسيحيون الهجرة من مصر أيام مرسى؟

«الأرصاد» تكشف لـ«الدستور» عن موعد انكسار الموجة الحارة

ظهور مثير للجدل.. «الاختيار 3» يكشف جرائم عبد المنعم أبو الفتوح

مواعيد مسلسل في بيتنا روبوت الجزء الثاني على قنوات CBC وDMC والحياة

القبض على خبيرة التغذية دعاء سهيل

مسلسلات كوميدية واجتماعية على محطات «المتحدة للخدمات الإعلامية»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

ماذا تبقى للشعراء؟

محمد المعتصم

مشوار محمد رمضان

ماجد حبته

صحة وتعليم.. ومعهد ناصر

حسين دعسة

فوكوياما يدعو بوتين لفهم الليبرالية.. قبل اجتياح العالم

منى رجب

خلف خطوط موسم رمضان ٢٠٢٢

محمود خليل

ليلة الرؤية.. وأنغام «المسحراتى والمنشد»

محمد المعتصم

تسجيلات الشاطر

أحمد سعد زايد

رمضان كشهر للوعى والبهجة

صور

مباراة الأهلى والهلال السوداني

صلاة التراويح بمسجد السيدة زينب

أول صلاة تروايح من مسجد الحسين

محطة تل أبيب

المزيد

«اشتية» يطالب المجتمع الدولى بعدم استخدام المعايير المزدوجة عندما يتعلق الأمر بفلسطين

الاحتلال الإسرائيلى يفرج عن محافظ القدس ويجدد منعه من دخول الضفة الغربية

«الخارجية الفلسطينية» تدين استمرار الاعتداءات الإسرائيلية فى باب العامود