الثلاثاء 05 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 5 عمال إثر حادث انقلاب سيارة ربع نقل في الشرقية

ارشيفية
ارشيفية

أصيب 5 عمال، بأنحاء متفرقة بالجسد، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل مُحملة بعدد من عمال اليومية في الطريق الإقليمي – بنها، أما قرية بنى صالح بدائرة مركز شرطة بلبيس، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي بالشرقية.

كان قد تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزى بوصول 5 عمال مصابين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

بالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية حدوث إصابة المصابين إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل مُحملة بعدد من عمال اليومية في الطريق الإقليمي – بنها، أمام قرية بنى صالح بدائرة مركز شرطة بلبيس.

وجرى نقل المصابين جميعًا إلى مستشفى بلبيس المركزي لتلقي الإسعافات الطبية والعلاج اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات، وتم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية.

 

5 عمال أصيب حادث انقلاب سيارة عدد من عمال اليومية الشرقية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاختيار يواصل كشف المستور

الأكثر قراءة

ظهور مثير للجدل.. «الاختيار 3» يكشف جرائم عبد المنعم أبو الفتوح

«الأرصاد» تحذر المواطنين من التعرض للشمس.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

صرف زيادة المرتبات خلال أسبوعين.. والحكومة تجيز الجمع بين زيادات المعاشات والأجور

الإحصاء: خط الفقر القومى للفرد 10279 جنيهًا فى السنة

عقد «كيروش» يصل البرلمان.. وطلب إحاطة لعدم تجديد التعاقد

القبض على خبيرة التغذية دعاء سهيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

فوكوياما يدعو بوتين لفهم الليبرالية.. قبل اجتياح العالم

منى رجب

خلف خطوط موسم رمضان ٢٠٢٢

محمود خليل

ليلة الرؤية.. وأنغام «المسحراتى والمنشد»

محمد المعتصم

تسجيلات الشاطر

أحمد سعد زايد

رمضان كشهر للوعى والبهجة

ماجد حبته

عاصمة دواء إفريقيا

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

الموسيقى التصويرية.. والأعمال الدرامية

د. منى حلمى

سر الرجل الوحيد الذى هزم قلبى

صور

مباراة الأهلى والهلال السوداني

صلاة التراويح بمسجد السيدة زينب

أول صلاة تروايح من مسجد الحسين

محطة تل أبيب

المزيد

«الخارجية الفلسطينية» تدين استمرار الاعتداءات الإسرائيلية فى باب العامود

أيام ساخنة.. تهديدات إسرائيلية وفلسطينية واستعدادات لـ"مواجهة عسكرية"

تفاصيل جديدة: كيف أوقع "الشاباك" بخلية جنين التابعة للجهاد الإسلامي؟