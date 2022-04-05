إصابة 5 عمال إثر حادث انقلاب سيارة ربع نقل في الشرقية

أصيب 5 عمال، بأنحاء متفرقة بالجسد، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل مُحملة بعدد من عمال اليومية في الطريق الإقليمي – بنها، أما قرية بنى صالح بدائرة مركز شرطة بلبيس، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي بالشرقية.

كان قد تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزى بوصول 5 عمال مصابين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

بالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية حدوث إصابة المصابين إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل مُحملة بعدد من عمال اليومية في الطريق الإقليمي – بنها، أمام قرية بنى صالح بدائرة مركز شرطة بلبيس.

وجرى نقل المصابين جميعًا إلى مستشفى بلبيس المركزي لتلقي الإسعافات الطبية والعلاج اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات، وتم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية.