الثلاثاء 05 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس النواب الأردني: القضية الفلسطينية من ثوابت الأردن المركزية

رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس النواب الأردني

أكد رئيس مجلس النواب الأردني المحامي عبدالكريم الدغمي، إن القضية الفلسطينية ثابت من ثوابت الأردن المركزية.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية /بترا/ أن ذلك جاء خلال استقبال الدغمي، اليوم /الثلاثاء/، رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، حيث تم بحث العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز الجهود البرلمانية لصالح القضية الفلسطينية، والتأكيد على إدامة التنسيق والتعاون المشترك بين المجلسين خدمة للقضية الفلسطينية، واستعراض سبل تطوير العلاقات الثنائية بين المجلسين.

وأشار الدغمي إلى أن جهود بلاده بقيادة الملك عبدالله الثاني بالمحافل الإقليمية والدولية تجاه القضية الفلسطينية، أعادت الزخم لصالحها وساهمت بتعزيز هوية المدينة المقدسة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.

بدوره، ثمن فتوح الزيارة التي قام بها الملك عبدالله الثاني وولي عهده الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، للأراضي الفلسطينية والتي عززت القيمة العالية التي تحظى بها القضية الفلسطينية لدى الأردن وقيادته وشعبه.

رئيس مجلس النواب الأردني القضية الفلسطينية الأردن

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