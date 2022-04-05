الجمعة.. مركز جسور بالكنيسة الأسقفية ينظم «دائرة طبول»

ينظم مركز جسور الثقافي التابع للكنيسة الأسقفية نشاط موسيقي "دائرة الطبول" بالاشتراك مع المدرب جورج وهيب يوم الجمعة القادم الموافق الثامن من ابريل، وذلك بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

يشمل اليوم دائرتين متتاليتين لمراعاة التباعد الاجتماعي نظرًا لظروف فيروس كورونا، على أن تكون مدة كل دائرة ساعة، إذ تبدأ الدائرة الأولى الساعة الثامنة مساءا والدائرة الثانية الساعة التاسعة والنصف مساء.

جاءت فكرة إنشاء مركز جسور عندما رأت الكنيسة الأسقفية ما عاشه الشعب المصرى فى السنوات الماضية أثناء الثورات 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013 وكيفية تعبير الشعب عن أحلامه في الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والعيش الكريم، إلا أنه اجتاز في فترة من العنف والتطرف والتمييز، وهذه الفترة أظهرت أهمية بناء الإنسان المصري واستعادة القيم التي كانت سائدة في مصر في الماضي ورأت الكنيسة أنه من واجبها كمؤسسة وطنية أن تساهم بقدر استطاعتها في عودة مصر الجميلة من خلال تدعيم التناغم بين أطياف الشعب وقبول واحترام الآخر حيث وجدت الكنيسة أن الفنون والآداب والموسيقى هي اللغة التي تجمع بين الشعوب باختلاف طوائفها.