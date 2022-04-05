رصف 26 شارع فرعي بـ«الإنترلوك» بحي غرب سوهاج

قامت الوحدة المحلية لحي غرب سوهاج، بأعمال تطوير ورصف عدد 26 شارع فرعي ببلاط الإنترلوك، ضمن خطة مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بشأن تطوير ورفع كفاءة الطرق والشوارع الداخلية، وظهورها بالمظهر الحضاري اللائق، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

يأتي ذلك ضمن إطار خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية والفرعية بنطاق المحافظة.

ومن جانبه أوضح أحمد الشطوري رئيس حي غرب سوهاج أن أعمال تركيب بلاط الإنترلوك مستمرة في 8 شوارع فرعية بمنطقة حوض التلاتين، وفي 9 شوارع فرعية بمنطقة العارف بالله، وكذلك في 9 شوارع بفرعيات المستشفى العام، والشوارع المحيطة بقسم أول شرطة سوهاج، والشوارع الخلفية لمدرسة " عبد الله وهبي "، لافتاً إلى أن الخطة تستهدف الشوارع والحواري أقل من 6 متر، والتي لا يمكن دخول معدات الرصف فيها وتركيب البلاط الإنترلوك بها، مؤكدا على المتابعة المستمرة للأعمال مع الالتزام بالمواصفات القياسية وسرعة الإنجاز في التنفيذ.

فيما التقى اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، واللواء ضياء ابو العزم السكرتير العام المساعد عدد 90 مواطن من مختلف مراكز المحافظة، لبحث مطالبهم وحل شكواهم، وذلك خلال اللقاء الجماهيري الذي يعقد بشكل دوري يوم الثلاثاء من كل اسبوع بديوان عام المحافظة، لحل مشاكل المواطنين من أهالي وأبناء المحافظة من مختلف المراكز والمدن والقرى، وتلبية احتياجاتهم الضرورية، بحضور رأفت السمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

واستمع المحافظ، والسكرتير المساعد إلى شكاوى وطلبات المواطنين، التي تنوعت بين طلبات الحصول على معاش "تكافل وكرامة"، وتظلمات تقنين أراضي، وطلبات خاصة بالتربية والتعليم، وطلبات علاج على نفقة الدولة، وطلبات للأشخاص ذوي الإعاقة، وطلبات للحصول على فرصة عمل بالقطاع الخاص، وطلبات أخرى متنوعة.

وتمت الاستجابة للعديد من الطلبات التي تقدم بها المواطنين اليوم، فيما تم إحالة بعض الطلبات التي تحتاج إلى الدراسة الى الجهات المختصة لدراستها بصورة عاجلة؛ والعمل على حلها في أقرب وقت ممكن.