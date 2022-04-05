أصيبت به في وقت سابق.. أعراض فقدان الشهية العصابي الذي أعلنته دينا الشربيني

يعتبر حلم النحافة والحصول على قوام مثالي هو حلم يراود الكثيرين، لاسيما الأشخاص الذين يتمتعون بشهرة ومكانة كبيرة في المجتمع، حيث يعتبر هؤلاء أن الشكل العام لهم هو جزء أصيل من مكانتهم لدى الآخرين، ولكن ماذا لو تحول حلم القوام الممشوق إلى مرض نفسي.

فقدان الشهية العصابي، هكذا يتم توصيف حالة الأشخاص الذين يرون أنهم بدناء في حين أن الحقيقة عكس ذلك، وهذه الحالة التي تحدثت عنها دينا الشربيني، في برنامج "ماتيجي ندردش"، مؤكدة أن الفترة التي تعرضت فيها للتنمر كانت تعاني من الشعور بأنها بدينة رغم تأكيد الجميع من حولها أن الحقيقة غير ذلك، الأمر الذي دفعها إلى تناول أدوية من غير استشارة الطبيب أو المحطين بها، مما دفع بها إلى حالة إعياء شديدة انتقلت على إثرها إلى المستشفى، لذلك كان أكثر ما يؤلمها عندما تعرضت للتنمر أنها كانت تريد أن تظهر في أفضل صورة وإن كان ذلك لم يحدث.

في السطور التالية نشير ببعض المعلومات حول فقدان الشهية العصابي، المرض الذي تحدثت عنه دينا الشربيني، وذلك بحسب ما ورد في موقع "health":

أعراض الإصابة بمرض فقدان الشهية العصابي:

الشعور الوهمي بالزيادة في الوزن:

هذا ما أشارت إليه دينا الشربيني، حين قالت إنها كانت تشعر بزيادة في الوزن رغم أنها كانت نحيفه ولم تكن تصدق ما يقوله الآخرين بأنها ليست بدينة ولا يوجد لديها زيادة في الوزن، لذلك فإن هذا الشعور هو أول علامات الإصابة بهذا المرض النفسي.

تقليل كمية الطعام:

الشخص المصاب بهذا المرض، يتجه إلى تقليل كميات الطعام بشكل كبير، بل أنه من الممكن أن يتوقف عن تناول الطعام خوفا من شبح الزيادة المزيف.

التمارين الرياضية:

يفرط الشخص المصاب بمرض فقدان الشهية العصابي في القيام بالتمارين الرياضية، رغبة في التخلص من الوزن الزائد الوهمي.

محاولة التقيء للتخلص من الطعام:

وفي أحيان أيضا وعندما يرى الإنسان نفسه أنه أفرط في تناول الطعام، يقوم بمحاولة التقيء معتقدا أن هذه الطريقة من شأنها أن تحميه من الزيادة في الوزن، وتمكنه من الحصول على حلم الرشاقة، في حين أن الحقيقة غير ذلك.