الثلاثاء 05 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

الكركم أبرزها ..أطعمة تقوي مناعة الأطفال في الرياح الموسمية

مناعة الأطفال
مناعة الأطفال

تشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار بسبب أجواء الربيع، وقد يجعل الطقس الرطب الأطفال أكثر عرضة للإصابة بعدد من الأمراض التي ترتبط عادةً بالرياح الموسمية مثل البرد والإنفلونزا والتهابات الحلق ومشاكل المعدة.

ونستعرض وفقا لموقع “ food ndtv”  أطعمة تقوي مناعة الطفل في هذا الموسم:

الكركم

الكركم هو التوابل التي تعزز المناعة والتي يجب تضمينها في نظامك الغذائي اليومي، وهو ايضا المكون النشط للكركم يجعله مضادًا قويًا للأكسدة، فقط أضف قليلًا من الكركم إلى الحليب واعطيه قبل النوم إلي طفلكو إضافة بعض الزعفران لرفع المناعة لدي طفلك.

الخضار

تحتوي الخضار والفواكه الموسمية على مغذيات نباتية ضرورية لمحاربة البكتيريا والالتهابات والخوخ والجوافة غنية بفيتامين سي.

فواكه مجففة ومكسرات 

قد يشعر الأطفال بالضيق تجاه الفواكه والخضروات ، لكنهم قد يرغبون في تناول الفواكه الجافة المقرمشة والمكسرات مثل الكاجو واللوز والجوز، و يمكنك عمل مزيج مثير للاهتمام لهم الجوز واللوز والتمر والزبيب مصادر جيدة للفيتامينات ومضادات الأكسدة فهي غنية بالبروتين ومصادر للدهون الجيدة ستضمن أيضًا أن تكون مستويات الطاقة لدى طفلك عالية دائمًا.

المشرم

المشرم مليء بفيتامين د ومضادات الأكسدة التي تلعب دورًا في بناء المناعة، لجعل الأمر ممتعًا للأطفال، قم بتضمينهم في السندويشات وقم بالتزيين بالخضروات الموسمية الأخرى يمكنك أيضًا إعطائهم حساء الفطر الساخن ليرهموا.

اللحوم والأسماك

تناول الدجاج، الضأن أو السمك والمأكولات البحرية مهما ، فهى غنية بالبروتين، الذى لا يحتاجه الجسم إلى  لبناء وإصلاح أنسجته فحسب، بل يلعب أيضًا دورًا حيويًا في تعزيز خلايا الدم البيضاء المسؤولة عن مكافحة العدوى، وتزود اللحوم أيضًا بفيتامين ب والزنك والحديد وحتى أحماض أوميغا 3 الدهنية .

منتجات الألبان 

 تناول كوب من الحليب يعمل علي تعزيز مناعة الطفل خلال الرياح الموسمية .

حالة من عدم الأستقرار في الأحوال الجوية أجواء الربيع الرطب الأطفال أكثر عرضة للإصابة بالعديد من الأمراض بموسم الرياح الموسمية البرد والإنفلونز

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاختيار يواصل كشف المستور

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