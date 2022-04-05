الثلاثاء 05 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

عبدالكريم الدغمي: القضية الفلسطينية من ثوابت الأردن المركزية

عبدالكريم الدغمي
عبدالكريم الدغمي

قال رئيس مجلس النواب الاردني  عبدالكريم الدغمي، إن القضية الفلسطينية ثابت من ثوابت الأردن المركزية.

وأشار “الدغمي” لدى استقباله، اليوم الثلاثاء، رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح والوفد المرافق، إلى أن جهود العاهل الاردني عبدالله الثاني بالمحافل الإقليمية والدولية تجاه القضية الفلسطينية، التى أعادت الزخم لصالحها وساهمت بتعزيز هوية المدينة المقدسة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.

وبحسب بيان صادر عن رئيس مجلس النواب ، وصف “الدغمي” زيارة العاهل الاردني  لرام الله أخيرا، تمثل تأكيداً هاشمياً على أهمية الارض والشعب الفلسطيني وتمثل رسالة مدلولها أن القضية الفلسطينية ستبقى القضية المركزية التي تتربع على أعلى سلم أولويات الاردن خارجياً وداخلياً حتى يتسنى للشعب الفلسطيني إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

وبحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز الجهود البرلمانية لصالح القضية الفلسطينية والتأكيد على إدامة التنسيق والتعاون المشترك بين المجلسين خدمة للقضية الفلسطينية وحتمية التوصل الى المصالحة الفلسطينية الوطنية وتوحيد الجهود الفلسطينية لخدمة قضيتهم.

واستعرض الدغمي وفتوح، سبل تطوير العلاقات الثنائية بين مجلس النواب الأردني والمجلس الوطني الفلسطيني على مختلف الصعد وبما يرسخ القواسم المشتركة.

ولفت إلى أن مجلس النواب الاردني، أكد أهمية دور الدبلوماسية البرلمانية في تقريب وجهات النظر لصالح الشعب الفلسطيني ولعب دوراً من خلال حث البرلمانات الدولية بالضغط على حكوماتها لإيجاد حلول عادلة للشعب الفلسطيني، مثمناً في الوقت ذاته المواقف البرلمانية التي ساندت الشعب الفلسطيني بمطالبه الشرعية وأكدت على الحق الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة.

بدوره، ثمن “فتوح” زيارة العاهل الاردني  عبدالله الثاني وولي عهده سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، للأراضي الفلسطينية والتي عززت القيمة العالية التي تحظى بها القضية الفلسطينية لدى الاردن وقيادته وشعبه.

وأكد أهمية زيارته والوفد المرافق والتي تعد الاولى للأردن بعد انتخابه، مبينا أن الشعبين الفلسطيني والاردني يمثلون شعبا واحدا قواسمه مشتركة وقابلة للبناء الايجابي في عديد من المجالات وعلى مختلف الصعد.

 

مجلس النواب الأردني عبدالكريم الدغمي الأردن القضية الفلسطينية مجلس الوطني الفلسطيني

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاختيار يواصل كشف المستور

الأكثر قراءة

الإحصاء: خط الفقر القومى للفرد 10279 جنيهًا فى السنة

عقد «كيروش» يصل البرلمان.. وطلب إحاطة لعدم تجديد التعاقد

صرف زيادة المرتبات خلال أسبوعين.. والحكومة تجيز الجمع بين زيادات المعاشات والأجور

القبض على خبيرة التغذية دعاء سهيل

بحضور شكرى.. بدء جلسة مشاورات بين الوفد العربى ووزير خارجية أوكرانيا

تفاصيل القبض على خبيرة التغذية «دعاء سهيل»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

فوكوياما يدعو بوتين لفهم الليبرالية.. قبل اجتياح العالم

منى رجب

خلف خطوط موسم رمضان ٢٠٢٢

محمود خليل

ليلة الرؤية.. وأنغام «المسحراتى والمنشد»

محمد المعتصم

تسجيلات الشاطر

أحمد سعد زايد

رمضان كشهر للوعى والبهجة

ماجد حبته

عاصمة دواء إفريقيا

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

الموسيقى التصويرية.. والأعمال الدرامية

د. منى حلمى

سر الرجل الوحيد الذى هزم قلبى

صور

مباراة الأهلى والهلال السوداني

صلاة التراويح بمسجد السيدة زينب

أول صلاة تروايح من مسجد الحسين

محطة تل أبيب

المزيد

«الخارجية الفلسطينية» تدين استمرار الاعتداءات الإسرائيلية فى باب العامود

أيام ساخنة.. تهديدات إسرائيلية وفلسطينية واستعدادات لـ"مواجهة عسكرية"

تفاصيل جديدة: كيف أوقع "الشاباك" بخلية جنين التابعة للجهاد الإسلامي؟