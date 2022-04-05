عبدالكريم الدغمي: القضية الفلسطينية من ثوابت الأردن المركزية

قال رئيس مجلس النواب الاردني عبدالكريم الدغمي، إن القضية الفلسطينية ثابت من ثوابت الأردن المركزية.

وأشار “الدغمي” لدى استقباله، اليوم الثلاثاء، رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح والوفد المرافق، إلى أن جهود العاهل الاردني عبدالله الثاني بالمحافل الإقليمية والدولية تجاه القضية الفلسطينية، التى أعادت الزخم لصالحها وساهمت بتعزيز هوية المدينة المقدسة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.

وبحسب بيان صادر عن رئيس مجلس النواب ، وصف “الدغمي” زيارة العاهل الاردني لرام الله أخيرا، تمثل تأكيداً هاشمياً على أهمية الارض والشعب الفلسطيني وتمثل رسالة مدلولها أن القضية الفلسطينية ستبقى القضية المركزية التي تتربع على أعلى سلم أولويات الاردن خارجياً وداخلياً حتى يتسنى للشعب الفلسطيني إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

وبحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز الجهود البرلمانية لصالح القضية الفلسطينية والتأكيد على إدامة التنسيق والتعاون المشترك بين المجلسين خدمة للقضية الفلسطينية وحتمية التوصل الى المصالحة الفلسطينية الوطنية وتوحيد الجهود الفلسطينية لخدمة قضيتهم.

واستعرض الدغمي وفتوح، سبل تطوير العلاقات الثنائية بين مجلس النواب الأردني والمجلس الوطني الفلسطيني على مختلف الصعد وبما يرسخ القواسم المشتركة.

ولفت إلى أن مجلس النواب الاردني، أكد أهمية دور الدبلوماسية البرلمانية في تقريب وجهات النظر لصالح الشعب الفلسطيني ولعب دوراً من خلال حث البرلمانات الدولية بالضغط على حكوماتها لإيجاد حلول عادلة للشعب الفلسطيني، مثمناً في الوقت ذاته المواقف البرلمانية التي ساندت الشعب الفلسطيني بمطالبه الشرعية وأكدت على الحق الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة.

بدوره، ثمن “فتوح” زيارة العاهل الاردني عبدالله الثاني وولي عهده سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، للأراضي الفلسطينية والتي عززت القيمة العالية التي تحظى بها القضية الفلسطينية لدى الاردن وقيادته وشعبه.

وأكد أهمية زيارته والوفد المرافق والتي تعد الاولى للأردن بعد انتخابه، مبينا أن الشعبين الفلسطيني والاردني يمثلون شعبا واحدا قواسمه مشتركة وقابلة للبناء الايجابي في عديد من المجالات وعلى مختلف الصعد.