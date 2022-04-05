الثلاثاء 05 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحقيق فى مشاجرة حول «البلاى ستيشن» بالغردقة

مشاجرة
مشاجرة

تباشر النيابة العامة في الغردقة، اليوم الثلاثاء، التحقيق في واقعة إصابة شاب في مشاجرة حول خلافات لعب البلاى ستيشن مع أصدقائه بمنطقة زرزارة.

كان قد ورد بلاغ للواء محي سلامة مدير أمن البحر الأحمر، يفيد بنشوب مشاجرة بين مجموعة شباب بمنطقة شارع السلام بسبب الخلاف علي لعب البلاي ستيشن مما أدى إلى إصابة شخص، وتم نقله لمستشفي الغردقة العام.

وتبين عقب نقله للمستشفى أن المصاب يدعى أحمد عنتر عريان، يبلغ من العمر 27 عاما، مقيم الغردقة، وتشخيص إصابته جرح نافذ بأعلى الفخذ وتم عمل الإسعافات الأولية والإشعات والفحوصات الطبية والحالة العامة متوسطة ودخول عمليات.

النيابة العامة في الغردقة مشاجرة اصابة شاب منطقة زرزارة البلاي ستيشن

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وائل لطفي

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