التحقيق فى مشاجرة حول «البلاى ستيشن» بالغردقة

تباشر النيابة العامة في الغردقة، اليوم الثلاثاء، التحقيق في واقعة إصابة شاب في مشاجرة حول خلافات لعب البلاى ستيشن مع أصدقائه بمنطقة زرزارة.

كان قد ورد بلاغ للواء محي سلامة مدير أمن البحر الأحمر، يفيد بنشوب مشاجرة بين مجموعة شباب بمنطقة شارع السلام بسبب الخلاف علي لعب البلاي ستيشن مما أدى إلى إصابة شخص، وتم نقله لمستشفي الغردقة العام.

وتبين عقب نقله للمستشفى أن المصاب يدعى أحمد عنتر عريان، يبلغ من العمر 27 عاما، مقيم الغردقة، وتشخيص إصابته جرح نافذ بأعلى الفخذ وتم عمل الإسعافات الأولية والإشعات والفحوصات الطبية والحالة العامة متوسطة ودخول عمليات.