القبض على 11 في «مشاجرة مسلحة» بسبب فتاة بالمرج

تمكنت مباحث القاهرة، اليوم الثلاثاء، من ضبط 11 متهمًا بالتشاجر بسبب معاكسة فتاة في منطقة المرج.

تبلغ لقسم شرطة المرج يفيد وجود مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية ، بين طرفين والتى أسفرت وقائعها عن وفاة أحد الأشخاص متأثراً بإصابته بطلق نارى ، وإصابة شخصان بطلقات نارية "من الطرف الأول بسبب قيام "أحد المتهمين من الطرف الثانى" بمعاكسة إحدى الفتيات من أهلية -الطرف الأول-.

وتطورت إلى مشاجرة قام على إثرها الطرف الثانى بإطلاق أعيرة نارية من أسلحة نارية كانت بحوزتهم تجاه الطرف الأول مما نتج عنه حدوث إصابتهم المشار إليها والتى أودت بحياة أحدهم.



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الطرف الثانى وعددهم 11 متهمًا وبحوزتهم “بندقية خرطوش - فرد روسى - فرد خرطوش”.

بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.