وزيرة الثقافة تتابع آليات الاحتفال بالقاهرة عاصمة الثقافة للدول الإسلامية وأجندة رمضان

اجتمعت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة برؤساء الهيئات والقطاعات لوضع آليات تنفيذ عدة برامج ثقافية خلال الفترة المقبلة، تبدأ بفعاليات القاهرة عاصمة الثقافة لدول العالم الإسلامي وتنطلق في التاسعة مساء الأحد ١٠ أبريل من سور القاهرة الشمالي وتضم 149 فعالية ثقافية وفنية وورش للحرف التراثية والتقليدية وتتواصل علي مدار العام بمشاركة دول منظمة الإيسيسكو إضافة إلى الأجندة الإبداعية الرمضانية التي تشمل 1479 حدثا فكريا وفنيا بجانب الاحتفالات التي تحمل عنوان مئويات مصرية وتهدف للاحتفاء برموز وأعلام مصر الذين أثروا سجلات الوطن في مختلف المجالات الإبداعية طوال قرن من الزمان وتحل ذكراهم المئوية خلال 2022.

وفي بداية الاجتماع، وجهت عبد الدايم التهنئة للحاضرين بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، وقالت إن الفترة المقبلة تشهد العديد من الأحداث البراقة التي تعبر عن الهوية وتعكس ملامح الحراك الفكري والفني في المجتمع.

وتابعت: «من أبرزها فعاليات الاحتفال بالقاهرة عاصمة الثقافة والمقامة بالتعاون مع منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو) وتأتى تاكيدا لمكانة مصر الريادية باعتبارها ملتقى للثقافات عبر الأزمنة والعصور بالإضافة إلى توطيد أواصر العلاقات بين الشعوب الإسلامية وتعزيز التواصل الفكري بينها من خلال إقامة حوار إبداعي يبرز قيم التعايش والتسامح التي يزخر بها تراث العالم الإسلامي، بالإضافة إلى أجندة الأنشطة الرمضانية الهادفة لتحقيق جانبا من محاور استراتيجية العمل الخاصة بنشر التنوير وإعادة تشكيل الوجدان.

وأشارت إلى الاحتفالات التي تحمل عنوان «مئويات مصرية» وتلقي الضوء على رموز وأعلام الوطن في مختلف المجالات الإبداعية عرفانا بما قدموه من إنجازات ساهمت في تشكيل جزء من تاريخ الوطن ولوضعهم بدائرة اهتمام الشباب والأجيال الجديدة باعتبارهم نماذجا للتفوق.

حضر الاجتماع الدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، والمهندس محمد أبو سعدة رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، والدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية والدكتور هيثم الحاج رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب ونائبه الدكتور أحمد بهي، والدكتور فتحي عبد الوهاب رئيس صندوق التنمية الثقافية، والفنان خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، والدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية، والدكتورة نيفين موسى رئيس دار الكتب والوثائق القومية، والدكتورة غادة جبارة رئيس اكاديمية الفنون ونائبها الدكتور هشام جمال، والفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة والدكتورة كرمة سامى رئيس المركز القومي للترجمة، وصبري سعيد رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية، والفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، والفنان عادل عبده رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، والفنان ياسر صادق رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، والكاتب محمد عبد الحافظ ناصف رئيس المركز القومي لثقافة الطفل السيناريست زينب عزيز رئيس المركز القومي للسينما، حسام شكيب رئيس قطاع مكتب الوزير.