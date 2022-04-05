عطلات شهر أبريل 2022.. وأجندة الإجازات الرسمية لنهاية العام
عطلات شهر أبريل 2022 من الكلمات البحثية الأكثر رواجًا عبر محرك البحث العالمي جوجل حاليا لرغبة الملايين من الموظفين في معرفة إجازاتهم مدفوعة الأجر.
ويستعرض الدستور من خلال هذا التقرير جدول الإجازات الرسمية 2022 كاملًا والشهور الخالية من العطلات الرسمية للدولة.
عطلات شهر إبريل 2022
ويتوافق شهر أبريل 2022 مع شهر رمضان 1443 لذلك يتساءل الكثير من موظفي الدولة على الإجازات الأسبوعية والعطلات الأسبوعية خلال الشهر الفضيل وهي كما يلي :-
العطلات الأسبوعية في رمضان 2022
- السبت 2 أبريل 2022 - 1 رمضان 1443.
- الجمعة 8 أبريل 2022 - 7 رمضان 1443.
- السبت 9 أبريل 2022 - 8 رمضان 1443.
- الجمعة 15 أبريل 2022 - 14 رمضان 1443.
- السبت 16 أبريل 2022 - 15 رمضان 1443.
- الجمعة 22 أبريل 2022 - 21 رمضان 1443.
- السبت 23 أبريل 2022 - 22 رمضان 1443.
- الجمعة 29 أبريل 2022 - 28 رمضان 1443.
- السبت 30 أبريل 2022 - 29 رمضان 1443.
الإجازات الرسمية
يضم شهر أبريل إجازة رسمية واحدة هي يوم 25 أبريل تصادف مناسبتين معتمدتين كإجازتين رسميتين للبلاد هما شم النسيم الذي يحتفل به المصريين منذ زمن قدماء المصريين وعيد تحرير سيناء الذي يحتفل به منذ 1982 فيما يخلو شهور فبراير ومارس وأغسطس وسبتمبر ونوفمبر وديسمبر من الإجازات الرسمية.
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جدول الإجازات الرسمية 2022 المتبقية كاملة
اتسعت دائرة البحث من عطلات شهر أبريل 2022 إلى الجدول الكامل للعطلات الرسمية مدفوعة الأجر في مصر وهي كما يلي :-
- الاثنين 25 أبريل 2022 عيد شم النسيم وعيد تحرير سيناء.
- الأحد 1 مايو 2022 عيد العمال.
- الاثنين 2 مايو 2022 - الخميس 5 مايو 2022 عيد الفطر.
- الخميس 30 يونيو 2022 ذكرى ثورة يونيو.
- الجمعة 8 يوليو 2022 وقفة عرفات.
- السبت 9 يوليو 2022 - الثلاثاء 12 يوليو عيد الأضحى.
- السبت 23 يوليو 2022 ثورة يوليو 1952.
- السبت 30 يوليو 2022 رأس السنة الهجرية.
- الخميس 6 أكتوبر 2022 عيد القوات المسلحة.
- السبت 8 أكتوبر 2022 المولد النبوي الشريف.