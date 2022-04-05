عطلات شهر أبريل 2022.. وأجندة الإجازات الرسمية لنهاية العام

عطلات شهر أبريل 2022 من الكلمات البحثية الأكثر رواجًا عبر محرك البحث العالمي جوجل حاليا لرغبة الملايين من الموظفين في معرفة إجازاتهم مدفوعة الأجر.

ويستعرض الدستور من خلال هذا التقرير جدول الإجازات الرسمية 2022 كاملًا والشهور الخالية من العطلات الرسمية للدولة.

عطلات شهر إبريل 2022

ويتوافق شهر أبريل 2022 مع شهر رمضان 1443 لذلك يتساءل الكثير من موظفي الدولة على الإجازات الأسبوعية والعطلات الأسبوعية خلال الشهر الفضيل وهي كما يلي :-

العطلات الأسبوعية في رمضان 2022

السبت 2 أبريل 2022 - 1 رمضان 1443.

الجمعة 8 أبريل 2022 - 7 رمضان 1443.

السبت 9 أبريل 2022 - 8 رمضان 1443.

الجمعة 15 أبريل 2022 - 14 رمضان 1443.

السبت 16 أبريل 2022 - 15 رمضان 1443.

الجمعة 22 أبريل 2022 - 21 رمضان 1443.

السبت 23 أبريل 2022 - 22 رمضان 1443.

الجمعة 29 أبريل 2022 - 28 رمضان 1443.

السبت 30 أبريل 2022 - 29 رمضان 1443.

الإجازات الرسمية

يضم شهر أبريل إجازة رسمية واحدة هي يوم 25 أبريل تصادف مناسبتين معتمدتين كإجازتين رسميتين للبلاد هما شم النسيم الذي يحتفل به المصريين منذ زمن قدماء المصريين وعيد تحرير سيناء الذي يحتفل به منذ 1982 فيما يخلو شهور فبراير ومارس وأغسطس وسبتمبر ونوفمبر وديسمبر من الإجازات الرسمية.

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جدول الإجازات الرسمية 2022 المتبقية كاملة

اتسعت دائرة البحث من عطلات شهر أبريل 2022 إلى الجدول الكامل للعطلات الرسمية مدفوعة الأجر في مصر وهي كما يلي :-