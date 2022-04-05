الثلاثاء 05 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الثلاثاء 5 -4-2022

حالة الطقس
حالة الطقس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد البلاد اليوم الثلاثاء 5 -4-2022 ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة ليسود طقس شديد الحرارة نهارا، معتدل ليلا على كافة الأنحاء، مع نشاط للرياح على مناطق من غرب البلاد قد تكون مثيرة للرمال و الأتربة على فترات متقطعة.


وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة، وإرتفاع الموج فيه من 1,5 متر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، و ارتفاع الموج فيه من 1,5 متر إلى مترين، و الرياح السطحية جنوبية شرقية.

و فيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء  5-4-2022 على محافظات ومدن مصر:- 


العظمى الصغرى


القاهرة 39 22
الإسكندرية 36 20
وادى النطرون 37 18
طنطا 37 19
شبين الكوم 36 19
دمنهور 37 20
بلطيم 38 21
مطروح 37 20
السلوم 38 21
سيوة 37 22
بورسعيد 35 20
دمياط 35 20
الزقازيق 37 20
المنصورة 36 19
الإسماعيلية 39 19
السويس 40 19
العريش 31 19
رفح 30 20
رأس سدر 39 19
نخل 37 18
نويبع 38 19
طابا 36 20
كاترين 30 19
الطور 35 20
شرم الشيخ 35 24
الغردقة 34 23
مرسى علم 36 22
الفيوم 40 20
بني سويف 40 20
المنيا 39 21
أسيوط 40 20
سوهاج 42 22
قنا 41 22
الأقصر 42 23
أسوان 41 24
إدفو 41 21
أبوسمبل 41 22
الوادي الجديد 42 24
شلاتين 35 19
أبو رماد 34 18
حلايب 33 20
رأس حدربة 34 18
 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:-

العظمى الصغرى

مكة 40 26

المدينة 40 23

الرياض 37 22

المنامة 29 22

أبوظبى 34 22

الدوحة 33 21

الكويت 37 21

دمشق 29 11

بيروت 21 18

عمان 29 17

القدس 28 17

غزة 27 19

بغداد 33 16

مسقط 29 26

صنعاء 26 12

الخرطوم 43 28

طرابلس 24 18

تونس 19 13

الجزائر 16 14

الرباط 17 11

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