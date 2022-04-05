بالخطوات.. طريقة عمل الزبادي اليوناني في المنزل

في شهر رمضان المبارك ومع ارتفاع درجات الحرارة لا يخلو السحور من الطبق الأساسي وهو الزبادي، الذي يعتبر من الأطعمة التي تحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن الهامة، وهو أيضا من الأطباق السهلة التي يمكن صنعها في المنزل بشكل بسيط.

طريقة عمل الزبادي في المنزل:

اختر الحليب الخاص بك

الخطوة الأولى في صنع الزبادي هي اختيار الحليب الذي تريد استخدامه سواء الحليب الخالي من الدسم أو الحليب قليل الدسم أو الحليب كامل الدسم.

تسخين الحليب

هدفك هو جعل الحليب يصل إلى 180 درجة، لذلك يكون لديك ميزان حرارة رقمي للطهي أو للحلوى في متناول يديك لمراقبة درجة الحرارة، فقط قم بإشعال موقدك على نار متوسطة، ويُسكب الحليب في مقلاة مع التحريك لتسخين الحليب بالتساوي يُرفع عن النار عندما يصل الحليب إلى 180 درجة فهرنهايت.

حليب بارد

صب الحليب في برطمانات زجاجية بغطاء، و دع الحليب يبرد إلى 115 درجة فهرنهايت ، ويمكنك إما تركه في درجة حرارة الغرفة أو يمكنك تسريع عملية التبريد بحمام مائي، واملأ حوضًا كبيرًا أو حوضك بالماء البارد وضع البرطمانات فيه، و إذا قمت بتسخين الحليب في طبق يمكنه تحمل التحول من الساخن إلى البارد دون تشقق ، مثل الفرن ، يمكنك استخدام الماء المثلج راقب الحليب بميزان الحرارة.

أضف الزبادي

عندما يبرد الحليب إلى 115 درجة فهرنهايت ، فقد حان الوقت لإضافة الزبادي المبدئي هذا يقدم الدفعة الأولية ،فايمكنك إضافة ملاعق من مجموعة سابقة من الزبادي محلي الصنع أو الزبادي الذي يتم شراؤه في المتجر، و ضعي ملعقة كبيرة من الزبادي في كل برطمان حتى تمتزج بالكامل في الحليب.

زبادي بارد

بعد 8 إلى 10 ساعات ، قم بإزالة الزبادي عندما يصل إلى القوام المطلوب فكلما طالت مدة احتضانه، زاد سمك الزبادي، ومصل اللبن المنتج المائي لتخمير الحليب ، سوف يتراكم فوقها قم بخفق السائل مرة أخرى في اللبن أو قم بتصفية الزبادي برفق من خلال قطعة قماش قطنية أو مصفاة للتخلص من السائل إذا كنت تريد زباديًا يونانيًا سميكًا.

ضع في برطمانات

ضع البرطمانات مع الزبادي النهائي في الثلاجة سوف تستمر معك لمدة تصل إلى أسبوعين،ويمكن أضف المنكهات قبل التبريد أو عند إخراج الزبادي للاستمتاع.