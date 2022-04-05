«العرب»: مصر تكثف جهودها لتوسيع مشاركة القطاع الخاص اقتصاديا لجذب الاستثمارات الأجنبية

قالت صحيفة العرب اللندنية، اليوم الثلاثاء، إن مصر تعمل على تعزيز مشاركة القطاع الخاص مما يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية والتدفقات الدولارية خلال الفترة المقبلة.

وقالت الصحيفة، أن الجهات الحكومية في مصر كثفت جهودها لتوسيع مشاركة القطاع الخاص من أجل استعجال صندوق النقد الدولي في منح البلاد قرضا جديدا، مضيفة تراهن القاهرة على الشراكة بين القطاعين العام والخاص لاستكمال شروط صندوق النقد الدولي للدخول في مرحلة ثانية من الإصلاح الاقتصادي.

و حددت الحكومة الخطوط العريضة لاستراتيجية طويلة المدى لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في عدد من المجالات، وتشمل التخارج من قطاعات محددة لفتح الباب أمام نشاط القطاع الخاص، مع الحفاظ على موطئ قدم في القطاعات الضرورية.

ومن جانبه قال الخبير الاقتصادي ياسر عمارة، إن حصول مصر على قرض آخر من الصندوق لن تترتب عليه أعباء إضافية جديدة، مشيرا إلى أن “تعزيز مشاركة القطاع الخاص يسْهم في جذب الاستثمارات الأجنبية والتدفقات الدولارية خلال الفترة المقبلة، لأنه يمثل انفتاحا بشكل أكبر على الاقتصاد العالمي، ما يعزز دخول مستثمرين جدد إلى الأسواق”.

وتابع مساعي الحكومة لتمكين القطاع الخاص تأتي لقناعتها بأنه يقوم بدور مهم في التنمية، خاصة أن الاتجاه العالمي للنهوض باقتصاديات الدول يقوم على الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

- الموازنة العامة للدولة قادرة على التعامل المرن مع الازمة الاقتصادية العالمية

وفي تقرير آخر لنفس الصحيفة، قالت إن الموازنة العامة للدولة قادرة على التعامل الإيجابي والمرن مع الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة.

وتابعت لقد أعلنت الحكومة المصرية الاثنين أنها رصدت تمويلات من أجل شراء القمح المحلي من المزارعين مع خطط لتوريد أطنان إضافية من الخارج هذا العام لتفادي أي مشكلة غذائية في حال ظلت الأوضاع الاقتصادية العالمية ضبابية.

وأضافت انه وعلى الرغم من أن موسم زراعة القمح يبدأ في منتصف نوفمبر حتى نهاية يناير من كل عام، في حين يبدأ موسم الحصاد من منتصف أبريل حتى منتصف يوليو، لكن الحكومة فتحت باب التوريد مبكرا ليكون مطلع هذا الشهر بدلا من منتصفه.