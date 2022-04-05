البيت الأبيض: نحاول إقناع الهند بعدم زيادة واردات المحروقات الروسية

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي أن الولايات المتحدة تحاول إقناع الهند بعدم زيادة استيراد موارد الطاقة من روسيا.

و قالت بساكي خلال مؤتمر صحفي، إن "المدفوعات مقابل موارد الطاقة غير خاضعة للعقوبات".

و أشارت تعليقا على زيارة نائب مدير المجلس الاقتصادي الوطني داليب سينغ لنيودلهي، إلى أن "داليب أكد خلال هذه الزيارة بشكل واضح للشركاء، أن الإسراع باستيراد موارد الطاقة الروسية و الخامات أو زيادتها لا تتطابق مع مصالح الهند برأينا".

و أضافت بساكي أنه حسب تقديرات واشنطن، تشكل الواردات من روسيا 1-2% فقط من إجمالي حجم استيراد موارد الطاقة للهند".

و لفتت إلى أن واشنطن "أكدت بوضوح أنها ستكون مسرورة لتكون شريكا" في تقليص اعتماد الهند على الموارد الروسية.