الثلاثاء 05 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البيت الأبيض: نحاول إقناع الهند بعدم زيادة واردات المحروقات الروسية

جين بساكي
جين بساكي

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي أن الولايات المتحدة تحاول إقناع الهند بعدم زيادة استيراد موارد الطاقة من روسيا.

 

و قالت بساكي خلال مؤتمر صحفي،  إن "المدفوعات مقابل موارد الطاقة غير خاضعة للعقوبات".

 

و أشارت تعليقا على زيارة نائب مدير المجلس الاقتصادي الوطني داليب سينغ لنيودلهي، إلى أن "داليب أكد خلال هذه الزيارة بشكل واضح للشركاء، أن الإسراع باستيراد موارد الطاقة الروسية و الخامات أو زيادتها لا تتطابق مع مصالح الهند برأينا".

 

و أضافت بساكي أنه حسب تقديرات واشنطن، تشكل الواردات من روسيا 1-2% فقط من إجمالي حجم استيراد موارد الطاقة للهند".

 

و لفتت إلى أن واشنطن "أكدت بوضوح أنها ستكون مسرورة لتكون شريكا" في تقليص اعتماد الهند على الموارد الروسية.

روسي روسية البيت الأبيض الروس المحروقات محروقات

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