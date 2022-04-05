الثلاثاء 05 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البنتاجون: تقديم أنظمة «جافيلين» و«ستينجر» لكييف من أولويات واشنطن

البنتاجون
البنتاجون

أعلن البنتاجون، أن تقديم الطائرات المسيرة وأنظمة "جافيلين" المضادة للدبابات وصواريخ "ستينجر" المضادة للجو لأوكرانيا، يعتبر من أولويات واشنطن في ما يخص تقديم المساعدات العسكرية.

وأشار المتحدث باسم البنتاجون جون كيربي إلى أن التوريدات تجري في إطار حزمة المساعدات العسكرية بقيمة 800 مليون دولار.

وأكد أنه خلال الـ24 ساعة القادمة سيكون هناك مزيد من التوريدات، مضيفًا أن "الأولوية هي الوسائل التي يحتاج إليها الأوكرانيون أكثر، وهي أنظمة "جافيلين" و"ستينجر" والطائرات المسيرة، كل ذلك من أولوياتنا".

وأكد أن الولايات المتحدة لا تناقش في الوقت الحالي أي خطط لإرسال عسكريين أمريكيين إلى أوكرانيا، ولا توجد أي مناقشات "لمشاركة العسكريين الأمريكيين في جمع المعلومات عن جرائم حرب في أوكرانيا".

وأعاد كيربي إلى الأذهان أن الرئيس الأمريكي جو بايدن كان قد أكد مرارًا أن العسكريين الأمريكيين لن يشاركوا في العمليات القتالية بأوكرانيا، مؤكدًا أنه "لا يوجد أي تغيير بهذا الشأن".

البنتاجون نظم واشنطن كييف أولويات بنتاجون

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