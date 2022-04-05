الثلاثاء 05 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بلينكن: حقبة ما بعد الحرب الباردة انتهت.. والصين تتحدى النظام العالمى

أنتوني بلينكن
أنتوني بلينكن

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن حقبة ما بعد الحرب الباردة قد انتهت لأن الصين تتحدى النظام العالمي القائم.

 

وقال بلينكن خلال مراسم نصب تمثال نصفي لوزير الخارجية الأمريكي الـ61 جيمس بيكر: "الصين الحازمة تتحدى النظام العالمي الذي لطالما كان أساسا لأمن وازدهار الأمريكيين والشعوب في جميع أنحاء العالم. حقبة ما بعد الحرب الباردة تنتهي".

 

وحسب ما قال بيكر البالغ من العمر 91 عاما، والذي كان حاضرا خلال مراسم نصب التمثال، فإن الغرب يسعى لمنع انتشار العنف ومنع تفاقم الوضع الدولي.

 

وعلى صعيد آخر ، قال وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن، في نبأ عاجل إنه من المبكر الحديث عن أن القوات الروسية تعيد انتشارها بمحيط كييف. 

 

وأضاف أنه لاشك إن العقوبات التي فرضها الغرب على روسيا، حدت من قدرة روسيا على الحركة وأثرت على قدرتها على التعامل مع العالم، وأوجدت حالة من القلق الداخلي، ورفعت الأسعار في المدن الروسية، لكنها لم تشل بعد قدرة روسيا بالكامل على الحركة، ولم توقف العقوبات الكرملين عن هجومه على أوكرانيا.

 

وذكرت صحف أمريكية، إن قدرة روسيا على المراوغة كبيرة، حيث لم تنجح محاولات الغرب في شل الاقتصاد الروسي.

 

وأضافت بأنه من الصحيح القول إن للعقوبات تأثيرها الذي لا يستهان له، لكن روسيا رغم ذلك واصلت الإلتزام بدفع الديون.

الحرب الباردة النظام العالمى الصين نظام النظام العالم بلينكن

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وائل لطفي

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