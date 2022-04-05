الثلاثاء 05 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

أفضل الأدعبة المستجبة فى اليوم الرابع من رمضان

دعاء اليوم الرابع
دعاء اليوم الرابع في رمضان

يستمر العديد من المواطنين في البحث عن الأدعية النبوية الشريفة المستحبة خلال شهر رمضان الكريم، شهر المغفرة والعتق من النار، حيث يلح المسلمون على طلب الدعاء، والرجاء والشكوى.

وفي الشهر الكريم ترفع الأعمال وتفتح أبواب الجنة وتسلسل الشياطين، وتغلق أبواب النار، ونرصد خلال التقرير التالي أهم الأحاديث المستحب ذكرها خلال اليوم الرابع من شهر رمضان الكريم، وما فضل دعاء اليوم الرابع
 
فضل دعاء اليوم الرابع من رمضان
 
يرجع فضل الدعاء فى اليوم الرابع من رمضان إلى أنه له أجر عظيم حيث أوصانا النبي صلي الله عليه وسلم بالإكثار من الدعاء في تلك الأيام المفترجة.
 
１-  يوم فية العتق من النار 
２-  تعرض الأعمال الصالحة على الخالق.
３- استجابة دعوة المظلوم.
４-  تقبل دعوات الصائم، حيث وعد الله عبادة بتقبل دعواتهم في الشهر الكريم المليء بالرحمات.
 
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستمر في الدعاء في ليالي رمضان المبارك ومن أحب الأدعية في رابع يوم في نهار رمضان: 

１- "عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه و آلة: “اللَّهُمَّ قَوِّنِي فِيهِ عَلَى إِقَامَةِ أَمْرِكَ، وَأَوْزِعْنِي لِأَدَاءِ شُكْرِكَ بِكَرَمِكَ، وَاحْفَظْنِى بِحِفْظِكَ وَ سِتْرِكَ يَا أَبْصَرَ النَّاظِرِينَ".

２- "اللهم زيني فيه بالستر والعفاف واسترني فيه بلباس التقي والكفاف، واحملني فيه على العدل والإنصاف، وأمني فيه من كل ما أخاف واجعلني في حفظك يا الله". 

３- "أسألك يا رب في خير شهر وخير أيام تفضلت فيها على عبادك أن تهديني هداية لا ضلال بعدها، وأن تثبتني على الطاعة وتكفيني بعزتك وقدرتك التي لا تنضب، اللهم ارزقنا حسن العودة والرجوع إليك".
４- " اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرًا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرًا لي، اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى وأسألك نعيمًا لا ينفذ"
 
 دعاء مستحب بعد صلاة العصر  في اليوم الرابع من رمضان 
 
５- "سألتك يا رب في خير شهر وخير أيام تفضلت فيها على عبادك أن تهديني هداية لا ضلال بعدها، وأن تثبتني على الطاعة وتكفيني بعزتك وقدرتك التي لا تنضب، اللهم ارزقنا حسن العودة والرجوع إليك".
 
６- " اللهم زيني فيه بالستر والعفاف واسترني فيه بلباس التقي والكفاف، واحملني فيه على العدل والإنصاف، وأمني فيه من كل ما أخاف واجعلني في حفظك يا الله".
 

دعاء اليوم الرابع من رمضان شهر رمضان المسلمون اجر عظيم

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاختيار يواصل كشف المستور

الأكثر قراءة

القبض على خبيرة التغذية دعاء سهيل

سفارة أوكرانيا: روسيا تعترض سفينة محملة بالقمح متجهة إلى مصر

«متداولة بالأسواق».. شكولاتة بالحشيش تتسبب فى فصل أصحاب وظائف مهمة

صحيفة: روسيا أطاحت بالولايات المتحدة فى الشرق الأوسط

اليوم.. محاكمة 22 متهمًا فى قضية «أحداث فض اعتصام النهضة»

لبنان يعلن الافلاس.. ما الذي يعنيه ذلك ؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

فوكوياما يدعو بوتين لفهم الليبرالية.. قبل اجتياح العالم

منى رجب

خلف خطوط موسم رمضان ٢٠٢٢

محمود خليل

ليلة الرؤية.. وأنغام «المسحراتى والمنشد»

محمد المعتصم

تسجيلات الشاطر

أحمد سعد زايد

رمضان كشهر للوعى والبهجة

ماجد حبته

عاصمة دواء إفريقيا

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

الموسيقى التصويرية.. والأعمال الدرامية

د. منى حلمى

سر الرجل الوحيد الذى هزم قلبى

صور

مباراة الأهلى والهلال السوداني

صلاة التراويح بمسجد السيدة زينب

أول صلاة تروايح من مسجد الحسين

محطة تل أبيب

المزيد

أيام ساخنة.. تهديدات إسرائيلية وفلسطينية واستعدادات لـ"مواجهة عسكرية"

تفاصيل جديدة: كيف أوقع "الشاباك" بخلية جنين التابعة للجهاد الإسلامي؟

ذروة التأهب.. تفاصيل خطة نشر القوات الإسرائيلية فى القدس والضفة