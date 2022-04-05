أفضل الأدعبة المستجبة فى اليوم الرابع من رمضان

يستمر العديد من المواطنين في البحث عن الأدعية النبوية الشريفة المستحبة خلال شهر رمضان الكريم، شهر المغفرة والعتق من النار، حيث يلح المسلمون على طلب الدعاء، والرجاء والشكوى.

وفي الشهر الكريم ترفع الأعمال وتفتح أبواب الجنة وتسلسل الشياطين، وتغلق أبواب النار، ونرصد خلال التقرير التالي أهم الأحاديث المستحب ذكرها خلال اليوم الرابع من شهر رمضان الكريم، وما فضل دعاء اليوم الرابع



فضل دعاء اليوم الرابع من رمضان



يرجع فضل الدعاء فى اليوم الرابع من رمضان إلى أنه له أجر عظيم حيث أوصانا النبي صلي الله عليه وسلم بالإكثار من الدعاء في تلك الأيام المفترجة.



１- يوم فية العتق من النار

２- تعرض الأعمال الصالحة على الخالق.

３- استجابة دعوة المظلوم.

４- تقبل دعوات الصائم، حيث وعد الله عبادة بتقبل دعواتهم في الشهر الكريم المليء بالرحمات.



وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستمر في الدعاء في ليالي رمضان المبارك ومن أحب الأدعية في رابع يوم في نهار رمضان:

１- "عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه و آلة: “اللَّهُمَّ قَوِّنِي فِيهِ عَلَى إِقَامَةِ أَمْرِكَ، وَأَوْزِعْنِي لِأَدَاءِ شُكْرِكَ بِكَرَمِكَ، وَاحْفَظْنِى بِحِفْظِكَ وَ سِتْرِكَ يَا أَبْصَرَ النَّاظِرِينَ".

２- "اللهم زيني فيه بالستر والعفاف واسترني فيه بلباس التقي والكفاف، واحملني فيه على العدل والإنصاف، وأمني فيه من كل ما أخاف واجعلني في حفظك يا الله".

３- "أسألك يا رب في خير شهر وخير أيام تفضلت فيها على عبادك أن تهديني هداية لا ضلال بعدها، وأن تثبتني على الطاعة وتكفيني بعزتك وقدرتك التي لا تنضب، اللهم ارزقنا حسن العودة والرجوع إليك".

４- " اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرًا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرًا لي، اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى وأسألك نعيمًا لا ينفذ"



دعاء مستحب بعد صلاة العصر في اليوم الرابع من رمضان



５- "سألتك يا رب في خير شهر وخير أيام تفضلت فيها على عبادك أن تهديني هداية لا ضلال بعدها، وأن تثبتني على الطاعة وتكفيني بعزتك وقدرتك التي لا تنضب، اللهم ارزقنا حسن العودة والرجوع إليك".



６- " اللهم زيني فيه بالستر والعفاف واسترني فيه بلباس التقي والكفاف، واحملني فيه على العدل والإنصاف، وأمني فيه من كل ما أخاف واجعلني في حفظك يا الله".

