روسيا: سنقدم لمجلس الأمن وقائع أحداث بوتشا بأوكرانيا

أعلن مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أن روسيا ستقدم لمجلس الأمن الدولي قريبًا "الوقائع" حول الأحداث في مدينة بوتشا الأوكرانية.

ونقلت شبكة روسيا اليوم الاخبارية عن فاسيلي نيبينزيا، أن العسكريين الروس "لا علاقة لهم بهذا الاستفزاز".

من ناحية أخرى، انتقد وزير الخارجية الأوكراني، ديمترو كوليبا، العمليات العسكرية الروسية في مدينة "بوتشا" الأوكرانية قائلًا إن "الفظائع التي رأيناها في بوتشا ليست سوى قمة جبل الجليد لجميع الجرائم التي ارتكبها الجيش الروسي في أوكرانيا حتى الآن".

ودعا كوليبا - في تصريحات صحفية نقلتها قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم - إلى فرض عقوبات جديدة ضد روسيا قائلًا إن "أهوال بوتشا وماريوبول وأماكن أخرى تتطلب عقوبات جدية من مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي".

وطالب كوليبا بإخراج روسيا من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قائلًا إن الدول الغربية "تواصل تغذية آلة الحرب الروسية بالمدفوعات مقابل الوقود الأحفوري في ظل استمرار التجارة بين روسيا والدول الغربية من خلال المعاملات المالية التي تتم من خلال البنوك الروسية التي لم يتم فصلها حتى الآن عن نظام سويفت".

وفي السياق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن الطيران الحربي الروسي دمر 17 موقعًا عسكريًا أوكرانيًا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ونقلت شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية عن المتحدث باسم الوزارة الجنرال إيجور كوناشينكوف، أن من بين الأهداف المدمرة مركز قيادة، ومركز اتصالات، ومستودع ذخيرة ومستودع وقود، إلى جانب 11 موقعًا محصنًا ومنطقة لتمركز القوات المسلحة الأوكرانية.

وأضاف أن وسائل الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرتين مسيرتين في منطقة دونباس، موضحًا أن 215 طائرة ومروحية أوكرانية تم تدميرها منذ بدء العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي.

فيما حذر سفير روسيا في النمسا دميتري ليوبنسكي من أن بلاده تتعرض لحرب معلومات شرسة ومتصاعدة.

واتهم السفير الروسي - في بيان له - الغرب بأنه لا يريد أن يسمع أو يفهم أي شيء باستثناء ما يؤمن به وبأفكاره ومصالحه السياسية التي وصفها بالضيقة.