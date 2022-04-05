أشهر من غنى لهم الفنان على الحجار أغنياتهم من الشعراء

لا أحد يختلف على مكانة الفنان الكبير على الحجار فى الأغنية الطربية، وما قدمه من أغنيات كتبها عدد من الشعراء فى تجربته الفنية الممتدة منذ عام 1977عندما قدمه بليغ حمدي للجمهور في حفل ليلة رأس السنة بأغنية "على قد ما حبينا" التى كتبها له الشاعر عبد الرحيم منصور؛ ثم كان الألبوم الأول "محتاجلك" عام 1979.

ومن أشهر من غنى لهم الحجار أغنياتهم من الشعراء؛ الشاعر الكبير عبد الرحيم منصور الذي غني له 3 أغنيات غناها فى ألبومه الاول"محتاجلك"، ومن المفارقة أن بليغ حمدي كتب بنفسه الأغنية الرابعة فى ألبومه الاول بعنوان "قالت"؛ وأن فضل بليغ أن يحجب إسمه ويستعير أسم "ابن النيل"، واللافت هو صدور هذا الألبوم ثلاث مرات أخرى بأسماء مختلفة الأولى كانت سنة 1985 وكان بعنوان «ولد وبنت»، والمرة الثانية كانت سنة 1989 وكان الألبوم بعنوان «نادني»، والمرة الثالثة كانت سنة 1995 والألبوم كان بعنوان «بحب أعيش».

سيد حجاب يكسب بــ "3 ألبومات

رصيد أغنيات الشاعر الراحل سيد حجاب كبير فى مسيرة وتجربة على الحجار، حيث يعد أكثر الشعراء الذى غني لهم الحجار بواقع 3 ألبومات كاملة بدأت عام 1983 بألبوم"الأيام" من تأليف سيد حجاب والألحان للموسيقار عمار الشريعي، تلاه ألبوم «زي الهوى» عام 1987 وهو الألبوم الذى ضم أغاني تتر لثلاثة مسلسلات هي «غوايش - اللقاء الثاني - الشارع المكسور»، الكلمات من تأليف سيد حجاب والألحان لعمر خيرت، ثم ألبوم «تجيش نعيش» عام 1995من تأليف سيد حجاب والألحان لياسر عبد الرحمن.

الأبنودي وبخيت والطاير والعسيرى.. ألبوم واحد لكل منهما

تعاون على الحجار خلال مسيرته الفنية مع عدد من الشعراء الكبار ممن كتبوا له ألبوم وحيد مثل الشاعر الراحل عبد الرحمن الأبنودي الذى غني له الحجار ألبوم «مبسوطين» عام 1985وهو ألبوم احتوى هذا الألبوم على أغاني مسلسل «أبو العلا البشري»، ولحنه لعمار الشريعي، ثم الشاعر جمال بخيت الذى غني له الحجار أغنيات ألبوم «لم الشمل» وكان هذا الألبوم عن حرب الخليج الأولى، ولحنه له فاروق الشرنوبي.

ثم من كلمات الشاعر سمير الطاير الذى غني له الحجار ألبوم بعنوان «متلعبوش بالنار» عن أغنيات مسلسل "اللاعب والدمية" ولحنه له محمد قابيل في آواخر سنة 1986، ثم غني الحجار ايضاً من كلمات الشاعر الغنائى محمد العسيرى الذى كتب له أغنيات ألبوم «رمى رمشه» عام 1998 وقام بتلحينه فاروق الشرنوبي.