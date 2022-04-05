الثلاثاء 05 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

كاميرات المراقبة تكشف المتهمين بسرقة شقة سكنية في الجيزة

ارشيفية
ارشيفية

كشفت كاميرات المراقبة تورط 3 أشخاص في سرقة مبلغ مالي من شقة سكنية في الجيزة، حيث رصدتهم الكاميرات خلال هروبهم، وتبين أنهم تسللوا للشقة الكائنة بالطابق السادس، ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات لتحديد هوية المتهمين وضبطهم، استنادا إلى مقطع الفيديو الذي سجلته كاميرات المراقبة للمتهمين.

كما أجرى خبراء الأدلة الجنائية معاينة للشقة التي تعرضت للسرقة، وتبين وجود آثار بعثرة بمحتوياتها، وتم معاينة منافذ الشقة ورفع البصمات، وإعداد تقرير بالمعاينة، وإخطار النيابة المختصة للتحقيق.

يجري رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة تحريات مكثفة، لكشف هوية المتهمين بسرقة مبلغ مالي من شقة سكنية، حيث تسلل اللصوص للشقة، واستولوا على المبلغ المالي وفروا هاربين، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد تعض شقة سكنية للسرقة، انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين أن لصوص سرقوا مبلغ مالي من الشقة بعد أن تمكنوا من التسلل إليها، وتم الاستماع لأقوال مالك الشقة، لكشف ملابسات السرقة، وفحص كاميرات المراقبة لتحديد هوية المتهمين.

تحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

كاميرات المراقبة تورط 3 أشخاص سرقة مبلغ مالي شقة سكنية الجيزة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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