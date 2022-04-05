الثلاثاء 05 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

المرأة الوفدية تشارك المواطنين الاحتفال بالشهر الكريم في القليوبية (صور)

اللجنة العامة للمرأة
اللجنة العامة للمرأة في حزب الوفد بالقليوبية

نظمت اللجنة العامة للمرأة في حزب الوفد بالقليوبية برئاسة الكاتبة الصحفية ماجدة صالح سكرتير عام اتحاد المرأة الوفدية، احتفالية كبرى لتوزيع الهدايا وكراتين رمضان على الأسر والسيدات المعيلة في محافظة القليوبية بمناسبة شهر رمضان الكريم.

 وأكدت ماجدة صالح أن الاحتفالية تأتي في إطار قيام حزب الوفد بدوره المجتمعي والخدمي لتخفيف المعاناة على البسطاء والمحتاجين و السيدات المعيلات، وهو الدور الذي يعمل عليه حزب الوفد في الشارع كونه حزبا خرج من رحم الأمة.

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وقالت رئيسة لجنة المرأة في حزب الوفد بالقليوبية إن تفعيل دور الوفد في الشارع يسهم في دعم ومساندة الدولة المصرية لتوفير وسد احتياجات الأسر المصرية، ومحاولة القضاء على ظاهرة المرأة المعيلة خاصة في المناطق الريفية التي تفتقر فيها الأسر لخدمات اجتماعية كثيرة.

وأشارت صالح إلى دور لجنة الوفد في طوخ التي تبذل قصارى جهودها لإدخال البهجة والفرح على البسطاء انطلاقا من مبادئ الوفد الذي ترك زعماؤه وقياداته المخلصين تاريخا حافلا بالمبادئ والقيم التي تحث على الإنسانية.

 

اللجنة العامة للمرأة حزب الوفد القليوبية الصحفية ماجدة صالح اتحاد المرأة الوفدي كراتين رمضان

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