إقالة رئيس قسم الكلى الصناعى بمستشفى المنشاوي بطنطا

قرر الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة، إعفاء رئيس قسم الكلى الصناعي بمستشفى المنشاوى العام من منصبها، لعدم تلافي السلبيات والمخالفات وتكرارها وتحويل مسئولي غرفة النفايات إلى التحقيق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية.

جاء ذلك خلال جولته لمتابعة سير العمل وخاصة قسم الغسيل الكلوي.

وترأس الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، اليوم الإثنين، حملة مكبرة من الطب العلاجي والجودة ومكافحة العدوى والمتابعة وإدارة التمريض للمرور على مستشفي المنشاوي العام، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمة الطبية المقدمة للمرضى، وأعمال التطوير ورفع كفاءة الأقسام الطبية بها، في إطار المتابعة المستمرة والمكثفة لمنافذ تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة، ومتابعة تلافى السلبيات التى رصدتها لجنة الوزارة المشكلة بتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان.



وتفقد وكيل وزارة الصحة خلال جولته، قسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى والعناية المركزة وغرفة النفايات والعيادات الخارجية، وأقسام الأشعة والكلى الصناعي.

ناقش وكيل الوزارة مع إدارة المستشفى تطوير بعض الأقسام الداخلية بالمستشفى ، موجهاً مدير عام الطب العلاجي بعمل دراسة شاملة لذلك بالتنسيق مع إدارة المستشفى، والعرض على وكيل الوزارة، كما قام بالتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالأقسام الطبية الحرجة، واطمأن على الخدمة الطبية المقدمة للمرضى بالأقسام الداخلية، والتأكد من تواجد الفرق الطبية بها، وارتدائهم للواقيات الشخصية، والاطمئنان على جميع المرضى.



وأثناء المرور على وحدة الكلي الصناعي وغرفة النفايات رصدت اللجنة بعض السلبيات المكررة والتى لم يتم تلافيها وعدم الالتزام ببروتوكول التعامل مع مرضى الغسيل الكلوي، والتي تم رصدها فى الزيارة السابقة من لجنة وزارة الصحة، على الرغم من التنبيه مرارا وتكرارا، ما أدى إلى عدم رفع الكفاءة وحسن سير العمل بالصورة المطلوبة.

وتم تكليف الدكتورة نسرين عدلي، أخصائي الكلي الصناعي بمستشفي المنشاوي، للقيام بتسيير أعمال رئيس القسم الغسيل الكلوي، لحين اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة.