الثلاثاء 05 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«زراعة الفيوم» تُشكل لجنة مشتركة لمتابعة إنبات بذرة القطن

وكيل زراعة الفيوم
وكيل زراعة الفيوم يشكل لجنه من الارشاد والمكافحه واداره انتا

شكل الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، لجنة من الارشاد الزراعى والمكافحة بالمديرية وإدارة انتاج التقاوى لمتابعة انبات بذرة القطن استجابًة لشكاوى المزارعين من تأخر انبات بذرة القطن بمركز اطسا.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة، أن اللجنة شُكلت برئاسة المهندس زاينهم عاشور مدير عام الارشاد الزراعى والمهندس عبد الحميد توفيق عماره مدير عام اداره انتاج التقاوى والمهندسة أمل محمود رئيس قسم القطن والمهندس ممدوح ابراهيم حامد أخصائي القطن بالمحافظة والمهندس على محمد عبيد مكافحه المديرية والمهندس محى الدين محمد كامل مفتش ارشاد اطسا والمهندس شعبان عياد مدير جمعيه مطول.

وأضاف أنه تلاحظ من خلال الفحص والمعاينة أن مساحات القطن المنزرعة منتصف فبراير والمنزرعة فى أواخر مارس، بلغت نسبة الإنبات بها 95 % ولا يوجد بها مشاكل في الإنبات.

أما المساحات الَمنزرعه أوائل مارس وخلال موجة البرد هى التى بها مشاكل فى الانبات وذلك بسبب انخفاض درجات الحرارة وسرعة الرياح التي أدت إلى جفاف وعدم قدره البذرة على الانبات بنسب تختلف على حسب طبيعة الارض.

وأوصت اللجنة باجراء عملية الترقيع وقد افاد مدير ادارة انتاج التقاوى ان البذره متوفره من نفس الصنف جيزه 95 المنزرع بمحافظة الفيوم ولا مانع من صرف البذره للمزارعين للترقيع.

 

وكيل زراعة الفيوم يشكل لجنة الإرشاد واداره انتاج التقاوى

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وائل لطفي

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