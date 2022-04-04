الثلاثاء 05 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القبض على المتهم بقتل شاب خلال فض مشاجرة فى إمبابة

ارشيفية
ارشيفية

ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، القبض على متهم بقتل شاب خلال فض مشاجرة بين اثنين من جيرانه فى إمبابة. 

كانت قد تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص، نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض، بمنطقة إمبابة. 

على الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين مقتل شاب يعمل سائق توك توك، نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض، حيث حاول المجنى عليه التدخل لفض مشاجرة بين اثنين من جيرانه، ليصاب بطعنة أسفرت عن مقتله. 

ونجح رجال المباحث فى القبض على المتهم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

الأجهزة الأمنية الجيزة القبض قتل مشاجرة شاب

رئيس التحرير

وائل لطفي

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