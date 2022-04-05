الانتخابات التونسية: «سعيد» أكد احترامه للهيئة وشدد على استقلاليتها

أكد نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية فاروق بوعسكر، أن اللقاء الذي جمعه بالرئيس التونسي قيس سعيد، الإثنين، بقصر قرطاج، كان فرصة للحديث حول وضعية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، من الناحية القانونية ومدى استعداد هذه المؤسسة الدستورية للوفاء بالاستحقاقات الانتخابية القادمة.

وأوضح بوعسكر، أن هذا اللقاء كان أيضا فرصة لتأكيد الرئيس سعيد على احترامه لمؤسسة الانتخابات، والتأكيد على ضرورة استقلاليتها وحياديتها وأن تكون مكسب لتونس بعد الثورة ومن مكاسب الثورة التونسية، وفقا لموقع موزاييك اف ام التونسى.

وكشف أنه تم الحديث خلال هذا اللقاء حول المسائل التنظيمية المتعلقة بهيئة الانتخابات على مستوى مركزي وعلى مستوى جهوي وأيضا على مستوى مجلسها في علاقة بالوضعية القانونية لأعضاء هيئة الانتخابات.

من جانبه، أكد الرئيس التونسى أهمية دور الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وأن تكون على أتم الاستعداد لمختلف الاستحقاقات المقبلة عليها بلاده خلال الفترة القادمة، وفقا لما أعلنته الرئاسة التونسية.

وفى وقت سابق من اليوم، كشف رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان جمال مسلم، أن اللقاء الذي جمعه بالرئيس سعيد مساء اليوم ، يندرج ضمن التحضير لحوار وطني من المنتظر أن يشمل القوى المدنية والوطنية، وكل من يريد المشاركة، بما في ذلك الأحزاب التي لا ماضي لها في العشرية الأخيرة، وفق تصريحه.

وأشار مسلم، إلى أن هذا الحوار سيشمل أيضا مسألة الحقوق والحريات، قائلا، "إنه تم التركيز خلال اللقاء مع الرئيس سعيد، على هذه المسألة وتم التشديد على أن تكون إحدى محاور الحوار المقرر تنظيمه، محور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف أن اللقاء ركز أساسا على ضرورة تصور مخرجات لمستقبل تونس في علاقة بالنظام السياسي والدستور الذي يجب أن يكون تطبيقه واضحا.