الثلاثاء 05 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الخارجية الروسية: سنقدم ردا مناسبا على خطوة فرنسا بطرد دبلوماسيين روس من أراضيها

ماريا زاخاروفا
ماريا زاخاروفا

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الإثنين، أن روسيا ستقدم ردا مناسبا على خطوة فرنسا بطرد دبلوماسيين روس من أراضيها، وفق لما أوردته فضائية سكاى نيوز عربية قبل قليل.

وطردت العديد من الدول الأوروبية العشرات من الدبلوماسيين الروس على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وفى وقت سابق من اليوم، ذكرت الخارجية الفرنسية أن باريس تعتزم "طرد" 35 دبلوماسيا روسيا كجزء من إجراء أوروبي مشترك في أعقاب الهجوم الروسي على أوكرانيا. 

ونقلت قناة "فرانس 24" الإخبارية في نشرتها الإنجليزية اليوم، عن الخارجية الفرنسية قولها في بيان إن باريس قررت طرد 35 دبلوماسيا روسيا من "الموظفين الروس ذوي الوضع الدبلوماسي المتمركزين في فرنسا والذين تتعارض أنشطتهم مع مصالحنا الأمنية".

ولم تتطرق القناة الفرنسية إلى المزيد من التفاصيل حول ذلك، ولكن يُشار إلى أن العلاقات الروسية الأوروبية تشهد توترات شديدة منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير 2022.

وزارة الخارجية الروسية روسيا فرنسا طرد دبلوماسيين الدول الأوروبية أوكرانيا

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وائل لطفي

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