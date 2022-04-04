«تنسيقية الأحزاب» تنشر ورقة تعريفية عن الكاتب أسامة أنور عكاشة (إنفوجراف)

نشرت الصفحة الرسمية لموقع مقالات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، ورقة تعريفية « إنفوجراف» عن واحد من أشهر كتاب الدراما بالشرق الأوسط الكاتب والسيناريست أسامة أنور عكاشة.

ورصدت الورقة التعريفية «إنفوجراف» محطات من حياة الكاتب أسامة أنور عكاشة، حيث ولد بمحافظة طنطا عام 1941، تخرج في كلية الآداب قسم الدراسات النفسية جامعة عين شمس، وعمل أخصائيا اجتماعيا فى مؤسسة رعاية الأحداث ومنها إلى أخصائى اجتماعى فى رعاية الشباب بجامعة الأزهر، لكنه توصل إلى يقين أنه لا يمكنه الجمع بين العمل الحكومي والكتابة فاستقال وتفرغ للكتابة عام 1982، وكتب أول أعماله مسلسل "الحصار"، وتوالت بعدها أعماله الدرامية.

أما عن سيناريوهاته السينمائية فلا تتعد أصابع اليد منها "كتيبة الاعدام، دماء على الأسفلت"، ومن مسرحياته "الناس اللى تحت، الناس اللى فى التالت، البحر بيضحك ليه، القانون وسيادته، ولاد اللذينة".



وهناك أعمال سينمائية من تأليف أسامة أنور عكاشة مازالت موجودة وبخط يده ولم تنتج بعد، ومؤخرا تعاقدت ابنته نسرين مع المخرج رؤوف عبد العزيز لإخراج أحد سيناريوهاته، بعنوان "الباب الأخضر" وكتبه الراحل فى أواخر الثمانينات ويحمل مفاهيم وإسقاطات مستقبلية رغم مرور الزمن.

دعم ذوي الهمم

وكانت الصفحة الرسمية لموقع مقالات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قد رصدت عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، فى إنفوجراف لها، قرارات مهمة من الدولة المصرية لدعم ذوي الهمم، من بينها توفير برامج رياضية مخصصة لهم وصياغة برامج تستهدف تشغيل الشباب من ذوى الهمم، وإنتاج أعمال درامية وثقافية تستهدف إبراز قدراتهم وإبداعاتهم.

رصدت الصفحة الرسمية لموقع مقالات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، فى إنفوجراف جديد، أشهر محطات فارقة في عمر التلفزيون المصري، جاء فيه أن أول نقل خارجى يبثه التليفزيون كان فى عام 1960، وأنه فى عام 1978 تم توصيل القناتين الى منطقة قناة السويس، وأنه فى عام 1961 تم إنشاء أول قسم للرسوم المتحركة.

ولفت الإنفوجراف إلى أنه فى عام 1970 تم إنشاء اتحاد الإذاعة والتليفزيون وأنه فى عام 1998 أطلق التليفزيون أول قناة إخبارية.