الثلاثاء 05 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

الاختيار 3- الحلقة 3.. «الإخوان» يفشلون في اختراق الجيش

مرشد الإخوان
مرشد الإخوان

شهدت الحلقة الثانية من مسلسل «الاختيار 3» جلسة محمد بديع مرشد الإخوان (عبدالعزيز مخيون) مع الفريق أول عبد الفتاح السيسي (ياسر جلال) بهدف رغبة الإخوان انضمام عناصرها للجيش المصري والعمل سوياً إدارة شؤون البلاد.

وأبرزت الحلقة الثالثة في مشاهدها الأولى تفاصيل اجتماع مرشد الإخوان محمد بديع مع الفريق أول عبد الفتاح السيسي، والذي تضمنت رفض كل المطالب التي قدَّمها مرشد الإخوان إلى وزير الدفاع، والتي كانت تهدف إلى تخريب البلاد وانقسام الدولة.

وحاول مرشد الإخوان إقناع الفريق أول عبد الفتاح السيسي بأنَّ جماعة الإخوان تهدف إلى استقرار البلاد وتهدئة الحروب القائمة والمظاهرات، لكنَّه لم يستطع وباءت كُلّ محاولاته بالفشل، حيث صدّه وزير الدفاع وصادر عليه بقوله: «الأجهزة الأمنية لديها المعلومات التفصيلية عن الإخوان والإرهابيين».

وكانت الأجهزة الأمنية قد أثبتت بالأدلَّة تجنيد جماعة الإخوان عناصر مجهولة وتدريبهم داخل الصحراء والجبال على ضرب النار وتصنيع المتفجرات، لمواجهة أي مواجهات قد تحدث من الجيش المصري.

وأقامت جماعة الإخوان معسكرات عدة لميلشيات إرهابية، لتدريبهم على الاغتيالات والعُنف وضرب النار، وقتل المتظاهرين، على غرار الحرس الثوري.

الاختيار 3 مسلسل الاختيار3 موعد مسلسل الاختيار3 مواعيد عرض مسلسل الاختيار عرض مسلسل الاختيار3

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الاختيار يواصل كشف المستور

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