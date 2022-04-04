خلال خطاب فوزه بالانتخابات.. رئيس وزراء المجر ينتقد زيلينسكي

وجه رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، انتقادا للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في خطاب أعقب فوزه الساحق في انتخابات الرئاسة التي جرت أمس الأحد.

وألقى أوربان خطابا مدته 10 دقائق أمام أنصاره، أعلن فيه فوزه ثم شجب ما وصفه بالقوة الساحقة التي كانت تقف ضده وضد حملته والتي شملت زيلينسكي.

ولفت أوربان إلى خصومه قائلا "اليسار في الداخل، واليسار الدولي في كل مكان، بيروقراطية بروكسل، إمبراطورية جورج سوروس بكل أموالها، وسائل الإعلام الدولية الرئيسية، وفي النهاية حتى الرئيس الأوكراني"، وفقا لما نقلته وكالة أسوشيتد برس.

يجدر الإشارة إلى أن أوربان وحزبه اليمينى فيدس فازا بأغلبية مريحة على تحالف "متحدون من أجل المجر" أمس الأحد، على الرغم من التوقعات بسباق صعب.