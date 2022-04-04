إيبارشية أبوقرقاص تستضيف احتفالية ترانيم «قلب داود»

استضافت إيبارشية أبوقرقاص بالكنيسة القبطية الارثوذكسية، تحت رعاية الأنبا فيلوباتير أسقف الايبارشية، اليوم الاثنين، احتفالية "قلب داود" للتسبيح والتراتيل المسيحية بمقر المطرانية.

وشارك بالحضور كهنة وشمامسة وخدام الإيبارشية والأقباط مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وشملت الاحتفالية ترتيل عدد من التراتيل المسيحية الخاصة بعيد القيامة المجيد؛ بحضور فريق ترانيم قلب داود وهو من أشهر فرق الترانيم المسيحية.

وألقى الأنبا فيلوباتير عظة روحية عن تأملات في أسبوع أحد المخلع بالصوم الكبير المقدس؛ وذلك في إطار حرص اسقف ايبارشية أبو قرقاص على الدعم الروحي للأقباط بالكنيسة خلال فترة الصوم الكبير المعروف بأنه فترة خاصة للصلاة والروحانيات.

وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الصوم الكبير في 28 فبراير الماضي ،برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ويمتد نحو 55 يومًا تنتهي ليلة سبت النور. وستكون طقوس الصوم مختلفة هذا العام بشكل نسبى، بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا، إذ ستقام غالبية الصلوات وفقًا لإجراءات احترازية، على رأسها حضور أعداد محدودة.