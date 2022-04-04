بمليار جنيه.. الداخلية تضبط 6150 قضية مخدرات خلال شهر (فيديو)

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها للتصدي لجرائم جلب والإتجار في المواد المخدرة، وقد ساهمت تلك الضربات في إحباط محاولات إغراق البلاد بتلك السموم .

ونشرت وزارة الداخلية مقطع فيديو عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي، يرصد نجاح رجال الأمن في ضبط 6150 قضية مخدرات خلال شهر، وبلغت الكميات المضبوطة، قرابة 189 طن بانجو، طن ونصف حشيش، و196 كيلو هيروين.

كما تمكنت أجهزة الأمن من ضبط 330 كيلو جرام بذور قنب مخدر، وكمية من بذور الخشخاش المخدر وزنت (245 كيلو جرام)، كمية من مخدر الأستروكس وزنت (64,878 كيلو جرام)، كمية من مخدر الآيس "الشابو" وزنت (27,853 كيلوجرام)، كمية من مخدر الفودو وزنت (1,397 كيلوجرام)، كمية من مخدر الأفيون وزنت (5,470 كيلوجرام)، كمية من مخدر الكوكايينوزنت (66 جراما)، (57,046ألفقرص لعقار الكبتاجون)، (217,794 ألف قرص –25 كيلو جرام) لعقار الترامادول، (195,516 ألف قرص مؤثر)، (29 قرص إكستاسى)، (13 طابع سابكسون)، (10 طوابع إل سى دى)، (35 سم3ماكستون فورت).

كما تم إبادة (528 فدان – قيراط –17 سهما) مُنزرعة بنبات الخشخاش "الأفيون"، إبادة (27 فدانا – 21 قيراطا – 19سهما) مُنزرعة بنبات قنب "البانجو".

كما تم (7 قضايا) غسل أموال بلغوا إجمالياً قرابة (403) ملايين جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع فى المواد المخدرة.

وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال عدد (23) مركزا غير مرخص لعلاج الإدمان، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالى 970 مليون جنيه.