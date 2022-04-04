حجز شخصين بتهمة قتل شاب بمشاجرة فى المطرية

أمرت النيابة العامة بالمطرية، اليوم الاثنين، بحجز شخصين ٢٤ ساعة لحين ورود تحريات المباحث حول اتهامهما بالتسبب في وفاة شاب سقط على الأرض أثناء مشاجرة معهم بمنطقة المطرية.

وألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على متهمين بمقتل شاب في المطرية، إثر مشاجرة نشبت بينهم.

وتلقى قسم شرطة المطرية إخطارًا من مستشفى المطرية العام بوصول "هـ. م"، 34 سنة، جثة هامدة.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتبين نشوب مشادة بين المجني عليه وجيرانه بالمنطقة وفي أثناء المشادة الكلامية سقط الشاب على الأرض، وعلى الفور قام الجيران بنقله إلى مستشفى المطرية العام، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة في الحال، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم وتم ضبط المتهمين، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.