مسابقة «شهر القرآن» بالتعاون بين الأوقاف وإذاعة القرآن الكريم

نشرت وزارة الأوقاف أسئلة مسابقة "شهر القرآن"، التي تُعني بفهم معاني القرآن الكريم، بجوائز يومية ومجمعة مقدمة من وزارة الأوقاف، وذلك في إطار التعاون بين وزارة الأوقاف وإذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

تذاع أسئلة المسابقة يوميًّا عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، عقب أذان المغرب مباشرة، وتعاد في تمام (06,45) من صباح اليوم التالي.

السؤال الثالث:

في الجزء الثالث من القرآن الكريم ورد في آية من آياته ذكر الميثاق الذي أخذه الله على النبيين، على ما آتاهم الله من كتاب وحكمة، ثم ذكَّرهم إذا جاءهم رسول يصدق ما معهم أن يؤمنوا به وأن ينصروه، ثم سألهم عن رأيهم فأقروا جميعًا، وختمت الآية بأن شهدوا جميعًا وشهد الله سبحانه وتعالى معهم، اذكر اسم السورة ورقم الآية مع بيان معنى كلمة "إصري".

ترسل إجابة السؤال الثالث عبر الرابط التالي:

https://forms.gle/XbvLD7hN6u6q9M14A

ونبهت أنه سيتم غلق الإجابة على السؤال في تمام الساعة 8 من صباح اليوم التالي لإذاعة السؤال، وسيعلن اسم الفائز بالسؤال عقب إذاعة السؤال الجديد يوميًّا عبر أثير إذاعة القرآن الكريم.

الجوائز اليومية: (500) جنيه ومجموعة من سلسلة "رؤية" ، ويعلن اسم الفائز يوميًّا في إذاعة القرآن الكريم .

الجوائز المجمعة:

- الفائز الأول: عشرة آلاف جنيه.

- الفائز الثاني: خمسة آلاف جنيه.

- الفائز الثالث: ثلاثة آلاف جنيه.

- الفائز الرابع: ألفا جنيه.

- عشر جوائز تشجيعية قيمة كل جائزة ألف جنيه ، إضافة إلى مجموعة من إصدارات سلسلة "رؤية" للفكر المستنير لكل فائز.

- وترسل الإجابات المجمعة ورقيًّا أو إلكترونيًّا على إذاعة القرآن الكريم في موعد أقصاه 15 شوال 1443هـ.