الإثنين 04 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

مسابقة «شهر القرآن» بالتعاون بين الأوقاف وإذاعة القرآن الكريم

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

نشرت وزارة الأوقاف  أسئلة مسابقة "شهر القرآن"، التي تُعني بفهم معاني القرآن الكريم، بجوائز يومية ومجمعة مقدمة من وزارة الأوقاف، وذلك في إطار التعاون بين وزارة الأوقاف وإذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

تذاع أسئلة المسابقة يوميًّا عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، عقب أذان المغرب مباشرة، وتعاد في تمام (06,45) من صباح اليوم التالي.

السؤال الثالث:

في الجزء الثالث من القرآن الكريم ورد في آية من آياته ذكر الميثاق الذي أخذه الله على النبيين، على ما آتاهم الله من كتاب وحكمة، ثم ذكَّرهم إذا جاءهم رسول يصدق ما معهم أن يؤمنوا به وأن ينصروه، ثم سألهم عن رأيهم فأقروا جميعًا، وختمت الآية بأن شهدوا جميعًا وشهد الله سبحانه وتعالى معهم، اذكر اسم السورة ورقم الآية مع بيان معنى كلمة "إصري".

ترسل إجابة السؤال الثالث عبر الرابط التالي:

https://forms.gle/XbvLD7hN6u6q9M14A

ونبهت أنه سيتم غلق الإجابة على السؤال في تمام الساعة 8 من صباح اليوم التالي لإذاعة السؤال، وسيعلن اسم الفائز بالسؤال عقب إذاعة السؤال الجديد يوميًّا عبر أثير إذاعة القرآن الكريم.

الجوائز اليومية: (500) جنيه ومجموعة من سلسلة "رؤية" ، ويعلن اسم الفائز يوميًّا في إذاعة القرآن الكريم .

الجوائز المجمعة:

- الفائز الأول: عشرة آلاف جنيه.

- الفائز الثاني: خمسة آلاف جنيه.

- الفائز الثالث: ثلاثة آلاف جنيه.

- الفائز الرابع: ألفا جنيه.

- عشر جوائز تشجيعية قيمة كل جائزة ألف جنيه ، إضافة إلى مجموعة من إصدارات سلسلة "رؤية" للفكر المستنير لكل فائز.

- وترسل الإجابات المجمعة ورقيًّا أو إلكترونيًّا على إذاعة القرآن الكريم في موعد أقصاه 15 شوال 1443هـ.

 

 

شهر القرآن أسئلة مسابقة شهر القرآن معاني القرآن الكريم وزارة الأوقاف إذاعة القرآن

رئيس التحرير

وائل لطفي

لماذا يكره الإخوان «الاختيار»؟

الأكثر قراءة

حاكم مصرف لبنان يكشف حقيقة إفلاس البنك المركزى

لبنان يعلن الافلاس.. ما الذي يعنيه ذلك ؟

«لو فاتك التريند» حقيقة ظهور مايا خليفة في إعلانات رمضان وتصريحات منة عرفة تثير الجدل

وزير الخارجية يصل روسيا لمناقشة حل الأزمة الأوكرانية «صور»

الرئيس السيسى يوجه بالتنسيق بين الجهات المعنية لضمان التشغيل الأمثل للشبكة الموحدة للطوارئ والسلامة

لمياء الأمير تكشف أسرارًا جديدة عن علاقة دلال عبدالعزيز وسمير غانم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

الموسيقى التصويرية.. والأعمال الدرامية

د. منى حلمى

سر الرجل الوحيد الذى هزم قلبى

رشا عبدالمنعم

المسرح والحرية

محمد العسيري

دمعة على باب الحسين.. وردة على قبر الحسينى

ماجد حبته

جهود عربية لحل الأزمة الأوكرانية!

لواء.حمدى البطران

المثقفون والخرافة (2)

القس. رفعت فكرى

صوم القلب.. وصوم المعدة!

جمال-أسعد

ذكريات رمضانية

صور

مباراة الأهلى والهلال السوداني

صلاة التراويح بمسجد السيدة زينب

أول صلاة تروايح من مسجد الحسين

محطة تل أبيب

المزيد

تفاصيل جديدة: كيف أوقع "الشاباك" بخلية جنين التابعة للجهاد الإسلامي؟

ذروة التأهب.. تفاصيل خطة نشر القوات الإسرائيلية فى القدس والضفة

رئيس الوزراء الإسرائيلى يهنئ ملك الأردن بحلول شهر رمضان