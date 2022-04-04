الإثنين 04 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

صوت أحبه الجميع.. 15 معلومة عن أبلة فضيلة في ذكرى ميلادها

أبلة فضيلة
أبلة فضيلة

"أبلة فضيلة" اسم له شهرة كبيرة بين كل كبير وصغير، فتشتهر بصوتها المميز الذي أحبه الجميع، وتحل اليوم ذكرى ميلاد الإذاعية الكبيرة التي أثرت في أجيال عدة بصوتها الساحر والذي يدخل إلى القلب مباشرة.

“الدستور” يقدم 10 معلومات عن أبلة فضيلة، بالتزامن مع ذكرى ميلادها: 

- كانت طالبة بمدرسة الأميرة فريال، وزميلة لناريمان التي تزوجت من الملك فاروق.

-تخرجت في كلية الحقوق وتتلمذت على يد بابا شارو، وعملت في بداية حياتها في مهنة المحاماة.

- ولدت من أم تركية وأب مصري ولديها 3 أشقاء (بنتتن وولد).

-عيُنت في الإذاعة وبدأت عملها بقراءة النشرة وتعلمت من حسني الحديدي كيف تقف وراء الميكروفون.

-أول أجر لأبلة فضيلة ببرنامجها هو 12 جنيهًا، والذي كان يعتبر مبلغ كبير في هذا الوقت.

- كان مدربها  في الإذاعة بابا شارو الذي يعد رائدًا إذاعيًا وفي عام 1953 قررت العمل كمذيعة للأطفال مثلما تمنت فأخبرها شارو أنه يتولى هذا العمل وحده، في عام 1959 تحقق حلمها حيث أنتقل بابا شارو للعمل في التليفزيون ومن هنا عملت في برامج الأطفال معه.

-عرفها الجميع عن طريق أشهر برنامج للأطفال بالإذاعة المصرية، حيث إنها اشتهرت ببرامج الأطفال.

- اشتهرت بصوتها وأدائها المميز والبسيط لوصوله مباشرة إلى قلب وعقل الأطفال.

- تقوم بسرد الحكايات والقصص التعليمية للأطفال، كما أنها تساعد الآباء بشكلٍ إيجابى على ترسيخ القيم والمبادئ التربوية لدى أبنائهم.

- حصلت أبلة فضيلة على لقب أشهر مقدمة برامج أطفال لقدرتها على كسب حب الأطفال من اللحظة الأولى.

-"كوب اللبن"، "بنت الفلاحة"، "الكتكوت الصغير"،"أرنب وتعلب"، "المقشة الصغيرة"، "أبيض وأسود"، "شغل بابا"، "كراسة الرسم"، "القطة مشمشة" من أشهر حكايات الأطفال التي تميزت بها.

كلية الحقوق الملك فاروق الإذاعة الأميرة فريال أبلة فضيلة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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