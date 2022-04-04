إصابة 3 أشخاص في انقلاب موتوسيكل بالطريق الزراعي

أصيب 3 أشخاص إثر انقلاب موتوسيكل من مستقلّيه بكسور وجروح متعددة بالجسم بالطريق الزراعي القاهرة ـ الإسكندرية"، وتم نقل المصابين مستشفى كفر الدوار العام، وجارى تقديم الإسعافات الطبية لهم وتحرير محضر بالواقعة.

تلقى مدير أمن البحيرة إخطارًا من شرطة النجدة بوقوع حادث إنقلاب موتوسيكل أمام قرية منشية الصدر بالطريق الزراعى “القاهرة الإسكندرية” بدائرة مركز كفر الدوار ووجود مصابين.

وانتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتبين إصابة كلاً من "سعاد.ع"،٦٠ سنة، و"كمال.ص"، ٢٢ سنة، و"نانسى .ا" ٤٠ سنة، تم نقل المصابين مستشفى كفر الدوار للعلاج وباشرت النيابة التحقيقات.