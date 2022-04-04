صرف 30% من سلع أبريل لأصحاب البطاقات التموينية خلال 4 أيام
قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن نسب صرف السلع المدعمة لشهر أبريل بلغت 30٪ لصالح أصحاب البطاقات.
وأكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه طالب رئيسي شركتي الجملة بالاهتمام بالجودة المطلوبة للسلع وتوفير الـ27 سلعة المقررة للمواطن على بطاقة الدعم لاختيار ما يحتاجه منها.
وأضاف أنه وجه بضخ كميات كبيرة من السلع بمخازن الشركتين التي تصل إلى 1500 مخزن بمحافظات الجمهورية ومتابعتها للتدخل في حال زيادة طلب المواطن على أي سلعة.
وأوضح "المصيلحى" أنه سيتم ضخ ثلاثة آلاف طن زيت يوميا مناصفة بين اللتر والـ800 جرام و4000 طن سكر و1000 طن أرز و1000 طن مكرونة بمنافذ الصرف.