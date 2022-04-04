صرف 30% من سلع أبريل لأصحاب البطاقات التموينية خلال 4 أيام

قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن نسب صرف السلع المدعمة لشهر أبريل بلغت 30٪ لصالح أصحاب البطاقات.

وأكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، أنه طالب رئيسي شركتي الجملة ‏بالاهتمام بالجودة المطلوبة للسلع وتوفير الـ27 سلعة المقررة ‏للمواطن على بطاقة الدعم لاختيار ما يحتاجه منها.‏

وأضاف أنه وجه بضخ كميات كبيرة من السلع بمخازن ‏الشركتين التي تصل إلى 1500 مخزن بمحافظات الجمهورية ‏ومتابعتها للتدخل في حال زيادة طلب المواطن على أي سلعة.

وأوضح "المصيلحى" أنه سيتم ضخ ثلاثة آلاف طن زيت يوميا مناصفة بين اللتر والـ800 جرام ‏و4000 طن سكر و1000 طن أرز و1000 طن مكرونة ‏بمنافذ الصرف.