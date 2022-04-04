الإثنين 04 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

صرف 30% من سلع أبريل لأصحاب البطاقات التموينية خلال 4 أيام

على المصليحي
على المصليحي

قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن نسب صرف السلع المدعمة لشهر أبريل بلغت 30٪ لصالح أصحاب البطاقات.

وأكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، أنه طالب رئيسي شركتي الجملة ‏بالاهتمام بالجودة المطلوبة للسلع وتوفير الـ27 سلعة المقررة ‏للمواطن على بطاقة الدعم لاختيار ما يحتاجه منها.‏

وأضاف أنه وجه بضخ كميات كبيرة من السلع بمخازن ‏الشركتين التي تصل إلى 1500 مخزن بمحافظات الجمهورية ‏ومتابعتها للتدخل في حال زيادة طلب المواطن على أي سلعة.

وأوضح "المصيلحى" أنه سيتم ضخ  ثلاثة آلاف طن زيت يوميا مناصفة بين اللتر والـ800 جرام ‏و4000 طن سكر و1000 طن أرز و1000 طن مكرونة ‏بمنافذ الصرف.

المزارعين وزارة التموين والتجارة الداخلية وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي توفير السلع الغذائية

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