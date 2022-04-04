«الدستور» ينشر تفاصيل الحلقة الثالثة من «دايمًا عامر» قبل عرضها

انتهت الحلقة الثانية من مسلسل "دايمًا عامر" بمحاولة الفنان صلاح عبدالله وكيل المدرسة ويجسد مستر لطفي، بإقناع الفنانة لبلبة ميس زهرة بتواجد الفنان مصطفي شعبان ضمن المدرسين، وفي نهاية الحلقة الثانية يظهر الفنان القدير محمد التاجي وهو يعمل شيف ويحضر الأكلات عبر السوشيال ميديا وهو والد الفنانة ميرنا نورالدين.

لتبدأ الحلقة الثالثة من مسلسل "دايمًا عامر" بظهور الفنانة فادية عبدالغني، والتي تجسد والدة "مستر عامر"، وفي منزلها مستر لطفي وهو يتحدث مع "عامر" عن طريقة تعامله في المدرسة وأنه لا بد أن يتعامل كدكتور عامر وليس كـ"عامر" الحاصل على معهد خدمة اجتماعية، مع وجود بعض المواقف الكوميدية بين الثلاث شخصيات في المنزل، مع تأدية قسم العمل، ويتضح أن الموقف كان من تدبيرهما سويًا ليحصل عامر على الوظيفة.

وفي مشهد آخر، يظهر الفنان أحمد الشامي، الذي يجسد دور مدرس الرسم في مدرسة رؤية وهو يغني مع "باند" برفقة الفنانة ميرنا نورالدين، ومن ثم يتواجد والدها الذي يجسد دوره الفنان محمد التاجي ليدعمها.



التركيز على أزمة الدروس الخصوصية

وفي مشهد قوي، ظهر الفنان محمد ثروت الذي يجسد شخصية مستر فايز وحش الرياضيات وهو يتشاجر مع زوجته بسبب طلبها بأن تحصل ابنتهما على درس خصوصي في مادتي الكيمياء والفيزياء، ليستعين بزميله مستر أكرم مدرس الكيمياء في مدرسة رؤية.

وظهر كل من الفنان نضال الشافعي الذي يجسد شخصية مستر أكرم، برفقة الفنان محمد محمود، الذي يجسد شخصية مدرس لغة عربية وهما يحاولان الالتحاق بعمل جديد في أحد مراكز الدروس الخصوصية، ويتم رفض مستر شحاتة لعدم الحاجة لمدرس اللغة العربية خاصًة أن التركيز في المدارس الانترناشونال على اللغات فقط.

ويظهر الفنان مصطفي شعبان برفقة الفنانة فادية عبدالغني وهما يتحدثان عن الوظيفة الجديدة التي حصل عليها في المدرسة كمشرف خدمة اجتماعية، ويظهر الفنان طارق عبدالعزيز ويجسد شخصية زوج شقيق "عامر" وهو يحمل عددا من الأخبار السعيدة للأسرة، وهي قدرتهم على الحمل المجهري، وهو الأمر الذي أثار غضب الوالدة.

وفي مشهد جديد، يظهر الفنان مصطفي شعبان وهو يجري عددا من التدريبات في غرفته بالمنزل، أمام صورة اللاعب محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي، ويهم بالذهاب للمدرسة.

وفي محاولة لإقناع "لطفي" الفنانة لبلبة لتقبل "مستر عامر" بدلًا من الدكتور عامر، ليتحدث بشكل عفوي معها ما يثير غضبها بشكل أكبر، ويذهبان سويًا ليتفقدا المدرسة في محاولة منه للتعرف على جميع الموجودين في المدرسة.

وتظهر الفنانة أمل رزق، ضيفة شرف المسلسل، والتي تجسد شخصية هناء عبدالرحمن والدة الطالب كريم، لأن ابنها السبب في السطو الذي حدث على المدرسة، ويتحدث مستر أبوالوفا، وميس زهرة بشكل كوميدي وخفيف على قلب المشاهد، وتنتهي الحلقة الثالثة لحماية مأساوية حزينة لأمر تمر به والدة الطالب كريم.

مسلسل دايمًا عامر

يعرض مسلسل “دايمًا عامر” على شاشة قنوات ON في تمام الساعة 12:25 بعد منتصف الليل، كما يُعرض على شاشة قنوات الحياة في تمام الساعة 7:40 مساءً، فضلًا عن عرضه على منصة “watch it” الإلكترونية.

المسلسل من بطولة مصطفى شعبان، لبلبة، صلاح عبدالله، عمرو عبدالجليل، ميرنا نورالدين، نضال الشافعي، سماء إبراهيم، محمد ثروت، كريم عفيفي، أحمد الشامي، سينتيا خليفة، محمد محمود، شريف دسوقي، من تأليف مايكل عادل وأيمن سليم، وإشراف على الكتابة أحمد عبدالفتاح، وإخراج مجدي الهواري.