الإثنين 04 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع سيدة ونجلها إثر اصطدام ميكروباص بهما في المنيا

ارشيفيه
ارشيفيه

لقيت سيدة ونجلها الطفل مصرعهما إثر اصطدام سيارة ميكروباص بهما أثناء عبورهما الطريق أمام قرية الحتاحتة بمحافظة المنيا.

كان قد تلقى اللواء محمد عبد التواب مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا إخطارًا من العقيد محمود الحلواني مأمور مركز شرطة سمالوط شرق، يفيد بمصرع سيدة تدعى "مريم. س. س" 25 سنة وتقيم بقرية طرفا البلد مركز سمالوط غرب ونجلها طفل يدعى "يوسف. ع" سنة ونصف، إثر اصطدام سيارة ميكروباص بهما أثناء عبورهما الطريق أمام قرية الحتاحتة وكانوا في طريقهم لزيارة أحد أقاربهم. 

وانتقلت علي الفور الأجهزة الأمنية بحضور الإسعاف، وتم نقل الجثامين لمشرحة مستشفي سمالوط النموذجي تحت تصرفات النيابة العامة، والتحفظ علي الميكروباص والسائق، لحين العرض علي النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بموجب الواقعة لمباشرة التحقيقات.

 

سيدة ونجلها مصرعهما اصطدام سيارة المنيا

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وائل لطفي

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